Morbillo, allarmanti i numeri dei casi registrati nel 2017 in Italia

Il morbillo (dal latino morbus, malattia) è una malattia infettiva esantematica altamente contagiosa causata da un virus, il Paramyxovirusdel genere Morbillivirus.

Il decorso dell’infezione è caratterizzato da sintomi differenti: inizialmente ricorda un raffreddore, poi, nel giro di pochi giorni, dà luogo a delle macchie rosso-brunastre assai caratteristiche. Proprio la tipicità di queste macule fa sì che per la diagnosi del morbillo sia molto spesso sufficiente il solo esame obiettivo.

Il morbillo è una malattia che si diffonde facilmente per via aerea, soprattutto attraverso i colpi di tosse e gli starnuti delle persone infette. Può anche essere diffuso attraverso il contatto con la saliva o le secrezioni nasali. Nove persone su dieci che non sono immuni e condividono lo spazio in cui vivono con una persona infetta, saranno contagiate. Le persone sono infettive da quattro giorni prima a quattro giorni dopo l’inizio del rash. Nessun trattamento specifico è disponibile. La diffusione sul resto del corpo richiede uno o due giorni, mentre, per la completa scomparsa, bisogna attendere in genere dai 4 ai 7 giorni.

Il vaccino contro il morbillo è efficace nel prevenire la malattia. La vaccinazione ha portato ad una diminuzione del 75% dei decessi dovuti a questa malattia tra il 2000 e il 2013 e circa l’85% dei bambini a livello mondiale sono attualmente vaccinati. In epoca pre-vaccinale, il morbillo era invece endemico in quasi tutto il mondo e la maggior parte delle persone venivano infettate durante l’infanzia. Si verificavano focolai regolari a intervalli di 2 – 5 anni nella maggior parte delle popolazioni, e poche persone rimanevano sensibili oltre 20 anni di età.

Eppure oggi sembra che si sia fatto un salto indietro addirittura di alcuni decenni: il morbillo infatti rileva un aumento di casi decisamente pesante. Nel 2017 i casi in Italia sono stati 4.991, quasi sei volte quelli del 2016, con quattro decessi in totale.

Lo stesso virus che per la maggior parte dei bambini si risolve con qualche giorno a casa da scuola, può essere mortale per altri: per quelli cioè che non si sono potuti vaccinare a causa di altre patologie croniche e hanno un sistema immunitario estremamente basso.

Nello specifico, si sono registrate complicanze nel 35,8% dei casi e il range di pazienti varia da un giorno a 84 anni, con un età mediana di 27 anni. “Il 44% dei casi – si legge nel bollettino del ministero – ha portato al ricovero e in un ulteriore 22% ci si è rivolti al Pronto Soccorso”.

La regione Lazio è quella che ha riportato il tasso di incidenza più elevato (28,8 casi su 100mila abitanti), seguita da Piemonte (14,3/100.000) e Abruzzo (13,1/100.000).

Dati che non possono non rinfocolare la polemica contro i detrattori dei vaccini. Su Twitter l’attacco del deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. “Salvini e Di Maio hanno ancora coraggio di attaccare il vaccino obbligatorio (e gratuito) introdotto da Governo? Farebbero bene a chiedere scusa e smetterla di volersi sostituire alla scienza”.

Susanna Esposito, ordinario di pediatria all’Università di Perugia e presidente dell’associazione mondiale per le Malattie infettive e i Disordini immunologici, ha commentato che «questi dati ci dicono che il morbillo è un problema enorme nel paese, non solo nei bambini sotto i 2 anni ma anche negli adolescenti e nei giovani adulti. Questo spiega l’importanza della legge che ha introdotto almeno l’obbligo per l’ingresso a scuola dei più piccoli».

Anche i numeri del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’agenzia dell’Ue che si occupa della sorveglianza delle malattie infettive in Europa, bocciano l’Italia. In 20 Paesi su 27 la percentuale di vaccinati con la seconda dose è al di sotto del target considerato sicuro per interrompere la diffusione della malattia, ovvero il 95%.