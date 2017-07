Morgan, stavolta il duro sfogo è contro la Rai e Fabio Fazio

By Angela Sorrentino

Come ha lui stesso confermato di recente, negli ambienti dello spettacolo e soprattutto della musica, ormai sono ben pochi quelli che scelgono di dargli una possibilità: nessun produttore lo aiuta a produrre dei dischi che afferma di aver già pronti, e a Sanremo le sue canzoni non sono neppure considerate.

Certo è che Morgan le opportunità non le sa neppure cogliere al volo: quando Maria De Filippi gli ha dato visibilità e uno stipendio, scegliendolo come coach di Amici, lui se n’è andato all’improvviso, infangando tutto e tutti, fino a beccarsi una bella denuncia per diffamazione.

Solo da poco si erano placate le polemiche proprio conseguenti al clamoroso addio, ed ecco che l’ex leader dei Bluvertigo passa di nuovo all’attacco, prendendosela stavolta con la Rai, e più in particolare col conduttore Fabio Fazio, reo di aver saputo strappare un contratto milionario e una promozione sulla prima rete.

Nello specifico, l’artista si è scagliato pesantemente contro l’attuale management di Via Teulada che, a partire da quest’anno, aumenterà lo stipendio di Fabio Fazio a 12 milioni di euro, una cifra a detta di Morgan, esagerata e persino immorale, mentre le sue proposte sono state ancora una volta rifiutate.

Morgan affida il suo sfogo a un lungo post su Facebook, che però è già sparito. Secondo Morgan Fazio è arrivato a percepire un superstipendio dalla tv di Stato senza avere nessuna competenza specifica, né a livello culturale né artistico.

Una mediocrità alla quale tutti, secondo Morgan, si sono piegati solo per avere un’ospitata a “Che tempo che fa”, diventata ormai una vetrina ben oltre i reali contenuti del programma.

Sempre secondo Morgan, quello di Fazio è un paradosso della televisione italiana, 12 milioni l’anno di stipendio per un personaggio senza qualità: Morgan chiede a tutti i colleghi e a tutti i personaggi culturali e artistici di boicottare i salotti televisivi di Fazio, per privarlo di quell’egemonia che attualmente esercita sulla televisione italiana.

Morgan dal canto suo ritiene di avere più volte dimostrato di portare sul piccolo schermo contenuti apprezzati dai telespettatori, al punto da coincidere spesso con i momenti di picco di share delle trasmissioni-contenitori di cui è stato ospite. Il riferimento è chiaramente all’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove ha partecipato come ospite speciale nelle ultime due puntate con un approfondimento sul Valzer e sul Tango.

Come risponderà Fazio a quest’accusa di Morgan?