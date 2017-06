Nutella, per il 50% è zucchero: la foto virale e impietosa di Reddit

Nutella che passione! Ma quanto zucchero contiene? Quale la quantità degli ingredienti contenuti in questa tanto dolce quanto misteriosa golosità? A queste domande risponde la foto impietosa, e diventata subito virale, pubblicata dal social Reddit.

Alzi la mano chi non ha invidiato il Michele interpretato da Nanni Moretti nel suo straordinario film Bianca quando, alzatosi dal letto in preda alle proprie ossessioni e manie, va a cercare consolazione in un barattolo enorme di Nutella.

E chi non si sente l’acquolina in bocca quando in televisione passano gli spot della crema di cioccolato più buona del mondo. Pane e Nutella, una tradizione che si tramanda da madre in figlia.

Quel pane ricoperto con la nota crema alla nocciola addentato da un bimbo con il muso sporco di cioccolato, è diventato l’immagine della merenda perfetta: c’è qualcosa di più genuino del cacao e delle nocciole?

Ma davvero la Nutella è così salutare? Reddit, il social network che vanta una grande community e consente agli utenti di condividere foto, link e opinioni, ha pubblicato una foto in cui svela non gli ingredienti della Nutella che sono già noti, ma la loro quantità.

Che cosa contiene la Nutella lo sappiamo già perché gli ingredienti per legge devono essere scritti a chiare lettere sulle etichette. Ciò che non conoscevano erano le loro quantità e proporzioni. Ci ha pensato Reddit a svelarlo con una foto di grande impatto.

400 grammi di Nutella contengono:

200 grammi di zucchero

80 millilitri di olio di palma

52 grammi di nocciole

29 grammi di cacao

26 grammi di latte in polvere.

A conti fatti l’85% della “buona” Nutella è fatto di zucchero e olio di palma, due ingredienti che non sono molto sani.

Non dimentichiamo che l’olio di palma è stato addirittura eliminato da molte produzioni alimentari perché ritenuto potenzialmente cancerogeno.

Ma la Ferrero, in netta controtendenza, continua a usarlo perché non crede a quello che considera un “allarmismo” e perché è certa di utilizzare per i suoi prodotti “olio di palma sano e sicuro”.

Sarà, ma bisogna considerare “sano e sicuro” anche la quantità abnorme di zucchero bianco contenuto nel suo prodotto di punta?

In tre cucchiai di Nutella c’è lo stesso quantitativo di zucchero di un’intera lattina di Coca-Cola.

Il dato diventa davvero preoccupante, tanto più che dalla Ferrero non è arrivata nessuna smentita alla foto.

La società si limita a far sapere: “Non divulghiamo le proporzioni complete degli ingredienti in Nutella poiché la nostra ricetta è unica e vogliamo salvaguardarlo. L’etichetta del prodotto fornisce semplici e chiare informazioni nutrizionali per porzione di 15 grammi, o due cucchiaini ricoperti, nonché per 100 grammi. Gli ingredienti sono elencati anche sul sito web Nutella”.

E per quanto riguarda la quantità di zucchero? Non è dato sapere.

La Ferrero fa solo questa precisazione: “Lo zucchero che adoperiamo nei nostri prodotti è principalmente saccarosio. Questo si trova nella frutta e nella verdura e le principali fonti sono la barbabietola e la canna da zucchero. Ci riforniamo esclusivamente da produttori che lavorano barbabietole non geneticamente modificate, tutte provenienti dall’Europa. La canna da zucchero proviene invece solo da paesi extraeuropei. Acquistiamo solo zucchero non geneticamente modificato”.