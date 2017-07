Paola Barale e Raz Degan non digeriscono il gossip su di loro

Essendo da tanti anni protagonisti del dorato mondo dello spettacolo dovrebbero essere abituati al gossip ed anzi dovrebbero bramarlo dato che, ultimo anno a parte, negli ultimi tempi i loro nomi e volti erano spariti dalla circolazione, eppure Raz Degan e Paola Barale hanno reagito in modo fin troppo esagerato ai pettegolezzi che li hanno visti protagonisti nelle ultime ore.

Tutto è partito da un servizio di Chi che avvalora l’idea che Degan e la Barale siano tornati insieme con un articolo fatto anche di molte foto scattate all’insaputa dei due, tra cui la stessa Paola in topless: l’affinità lampante tra i due ha subito scatenato il web, e quanti li volevano tornati assieme già durante la recente esperienza all’Isola dei Famosi si sono convinti del ritorno di fiamma.

La notizia, che sarebbe potuta essere smentita in modo pacato ed elegante, ha invece scatenato le ire dei diretti interessati, che attraverso i social hanno dato il peggio di se.

Su Instagram, dove fino a ieri pubblicavano foto di tramonti e paesaggi mozzafiato, sia il modello che la ‘bionda’ hanno commentato pesantemente l’accaduto, mandando a quel paese il direttore di Chi – con termini più espliciti e volgari, che si possono leggere sul social.

“Hai mai notato che quando qualcuno dice che gli dispiace dire qualcosa, in realtà non vede l’ora di dirla?”, scrive Degan, citando la scrittrice premio Nobel Alice Munro e aggiungendo tre hashtag inequivocabili: “#fuckyoualfonso”, “#ihategossip” “#idiots”.

“Soprattutto, non mentire a te stesso. L’uomo che si trova a sé e ascolta la sua propria menzogna arriva al punto che non può distinguere la verità dentro di sé o intorno a lui e quindi perde tutto il rispetto per se stesso e per gli altri. E senza rispetto, cessa di amare”, aggiunge usando stavolta una frase di Dostoevskij.

“La luna splende alta nel cielo comunque. E un bel vaffancu*o a tutti quelli che oltre a vendere i comprare scatti rubati hanno anche venduto l’anima al diavolo. #poverisfigati”, scrive invece Paola sul suo profilo Instagram.

Una reazione fin troppo esagerata per due amici le cui effusioni sono state fraintese?