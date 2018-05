Paola Di Benedetto piange per Francesco Monte

Paola Di Benedetto è stata una delle ospiti del pomeriggio di Canale Cinque e si è commossa alle domande che le sono state poste da Silvia Toffanin. La giovane ha raccontato della fine della sua storia d’amore con Francesco Monte e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Paola e Francesco si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e tra i due è scoppiato il classico colpo di fulmine ma una volta tornati alla vita reale le cose tra i due non sono andate come Paola sperava e Francesco ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

Paola a “Verissimo” ha detto: “È stata una cosa breve ma forte, molto forte soprattutto perché quello che abbiamo vissuto sull’Isola è stato molto forte e amplificato. Io ho creduto veramente che potesse iniziare una storia importante. Mi sento stupida, io nei suoi occhi ho letto delle cose forti, ma forse tutto il resto ha avuto la meglio”.

Francesco forse non ha ancora superato la fine della sua relazione con Cecilia Rodríguez. La sorella minore di Belen aveva lascito lo storico fidanzato dopo aver conosciuto nella Casa del Grande Fratello Ignazio Moser. Proprio sul passato di Francesco, la giovane ha dichiarato:

”Ho sempre pensato che lui dovesse chiarire cose del suo passato, sapevo che sarebbe stato difficile ma pensavo che insieme ce l’avremo fatta. Una mattina mi sono ritrovata a chiedermi cosa aveva perché lo percepivo diversamente così lui ha deciso ma per me è stato un fulmine a ciel sereno“.

Paola ha augurato che Francesco possa trovare presto l’amore, nonostante si percepisce dalle sue parole che è molto innamorato del suo ex ragazzo. I due in questo periodo si stanno continuando a frequentare ma soltanto per motivi professionali e come ha dichiarato Paola lui è molto freddo e distaccato nei suoi confronti.