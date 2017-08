Per Lino Guanciale tris di serie tv: anticipazioni

Per Lino Guanciale è un periodo davvero d’oro per quanto riguarda la carriera: infatti lo vedremo in ben tre serie tv. Parliamo della seconda serie di Non dirlo al mio capo, della fiction con Alessandra Mastronardi L’allieva 2 e infine della serie tv La porta rossa con Gabriella Pession.

Non dirlo al mio capo 2: in questa nuova stagione vedremo l’avvocato Enrico Vinci alle prese con Lisa, interpretata da Vanessa Incontrada, e non solo.

La scorsa stagione si era conclusa con il ritorno di sua moglie. Ci saranno nuovi personaggi e casi molto più intensi. Insomma una seconda stagione tutta da vedere.

La porta rossa: Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani torneranno presto a Trieste per girare 6 nuove puntate della fiction che andrà in onda su Rai 2.

L’allieva 2: nel 2018 debutteranno anche le nuove puntate della serie tv di Rai 1. Lino Guanciale interpreterà sempre il medico legale Conforti.

Ma per Lino Guanciale il lavoro non finisce qui: infatti lo vedremo ancora nel film Arrivano i prof con Claudio Bisio e Giusy Buscemi e nel film Cose che succedono con Stefano Fresi, Matilde Gioli e Libero De Rienzo.