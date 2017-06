Pitt-Jolie, i divi acconsentono a un trattamento ormonale per la figlia Shiloh

30Sappiamo benissimo che quando si tratta di vip nulla è impossibile o improbabile, anche se i protagonisti sono giovanissimi: a loro concesso e garantito tutto, nel bene e nel male, eppure la notizia che in queste ore sta circolando non è solo gossip, ma una questione che porta a chiedersi fino a dove è lecito spingersi.

Shiloh, 11 anni, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha da sempre espresso il suo sentirsi maschio.

La stessa madre, peraltro, non ne aveva mai fatto mistero: in un intervista a Vanity Fair nel 2010, Angelina aveva dichiarato che sua figlia “ama vestirsi da uomo, vuole essere come i suoi fratelli”.

A Grazia Daily, Angelina aveva poi spiegato di avere “una bimba molto determinata che mi dice cosa vuole indossare, e io la lascio libera di esprimersi. Credo che le persone pensino che i bambini debbano essere in un certo modo, ma secondo me devono poter indossare ciò che desiderano ed essere in grado di esprimersi”. Brad aveva poi aggiunto che l’aveva sempre chiamata con il diminutivo “Shi”, “ma lei continuava a interrompermi e a chiedermi di chiamarla John”.

Shiloh non è la prima né l’ultima persona al mondo a vivere in un corpo che non sente come suo, ma a 11 anni si è già maturi per prendere decisioni drastiche e invadenti?

A quanto pare, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa francese AFP, i “Brangelina” avrebbero acconsentito al grande passo richiesto dalla figlia: sottoporsi a un trattamento ormonale per rallentare il processo biologico che porterà Shiloh a diventare una donna adulta.

Come riporta Elle.it , Shiloh Pitt a 11 anni avrebbe quindi già iniziato il trattamento ormonale per bloccare lo sviluppo da futura donna, con la libertà assoluta di poter vivere la propria vita da transgender e decidere, più avanti, ulteriori interventi.