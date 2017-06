By Angela Sorrentino

Salvador Dalì sarà riesumato per capire se è padre

Non è la prima volta che, quando si tratta di personaggi universalmente noti, spuntino fuori presunti figli, ma stavolta sono passati diversi anni dalla morte del compianto artista, e si dovrà ricorrere ad una riesumazione per trovare la verità in questa storia che va ad aggiungersi alla già tormentata esistenza del genio.

A quasi 30 anni dalla morte di Salvador Dalì una donna ha chiesto e ottenuto la prova del Dna per confermare la parentela con l’artista. La biografia ufficiale recita che Salvador Dalí non ha avuto figli, ma la cosa è stata messa in discussione da una signora catalana, Pilar Abel, che afferma di essere nata da una relazione fugace e segreta tra la madre e il pittore.

La madre di Pilar era un’impiegata stagionale nella mitica residenza di Dalì a Cadaqués. In tutti questi anni, la donna, ragazza madre, non ha mai rivelato alla figlia chi fosse suo padre: «Fu mia nonna a rivelarmelo – racconta la signora Abel- avevo nove anni». La madre della donna – originaria della provincia di Barcellona – lasciò il lavoro presso la famiglia repentinamente, quando scoprì la gravidanza, sposandosi con un altro uomo pochi mesi dopo la presunta storia d’amore con l’artista surrealista.

Dopo una lunga battaglia legale, una giudice di Madrid ha accolto la richiesta di Pilar e ha ordinato l’esumazione della salma del pittore. Il magistrato ha disposto che venga prelevato il DNA di Dalì per verificarne la compatibilità con quello della presunta figlia, poiché “non esistono resti biologici né oggetti personali sui quali praticare” la prova.

Maria Pilar ha avviato la battaglia legale per il riconoscimento genetico della paternità di Dalì già nel 2007, ma ha dovuto aspettare 10 anni affinché la magistratura iberica le desse ragione.

Se dovesse vincere, Pilar potrebbe portare il nome di Dalì, ma soprattutto rivendicare con una causa civile parte del patrimonio e dei diritti d’autore del padre, ora gestiti dagli eredi legali, la Fondazione Gala Dalì e il ministero delle Finanze di Madrid.