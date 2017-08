Sarahah, una app per recensire segretamente i propri amici

Nelle intenzioni del suo sviluppatore doveva avere tutt’altro scopo, ma alla fine, dai paesi arabi dove è nata, è approdata in occidente ed in una manciata di giorni ha raccolto un successo insperato: Sarahah si candida addirittura ad essere l’app dell’estate.

In arabo la parola sarahah vuol dire “onestà”, ed è proprio sull’onestà e sulla franchezza che si fonda il servizio di messaggistica istantanea Sarahah.

Come racconta il suo creatore, Zain al Abidin Tawfiq, Sarahah nasce per permettere ai lavoratori del Medio Oriente di esprimere la propria opinione sui datori di lavoro, in modo da essere “onesti” e non subire ritorsioni. Il servizio di messaggistica anonima all’inizio non ha avuto molto successo: dopo alcuni mesi gli iscritti erano solo una settantina e i messaggi inviati non superavano i mille.

Eppure, all’improvviso, qualcosa è cambiato ed è arrivata in occidente: aperta a tutti, ha scalato nelle ultime settimane le classifiche delle app più scaricate in Irlanda, Usa o Australia e si è trasformata in un fenomeno di massa.

Un successo legato anche a Snapchat: nelle Storie dell’app del fantasmino, ragazzini e adolescenti hanno iniziato a inserire i link ai loro profili su Sarahah. Il gioco è partito e poi si è diffuso su Facebook, dove da giorni è un fioccare di messaggi.

La spiegazione di tanto improvviso successo è duplice, da una parte la possibilità di dire ciò che si pensa su qualcuno, magari anche famoso, nel comfort dell’anonimato, dall’altra il gusto un po’ egocentrico di sapere cosa pensano gli altri di noi.

Con una grafica minimale e una buona usabilità, permette a ogni iscritto di condividere in Rete e sugli altri social l’indirizzo di una pagina tramite la quale chiunque può inviargli messaggi in forma anonima. Chiunque, anche chi non è iscritto a Sarahah.

Ma l’anonimato consente anche commenti offensivi. Ed è scattato subito l’allarme per le possibili conseguenze nell’uso da parte di minorenni.