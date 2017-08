Scommesse e pronostici calcio stagione 2017/2018

Con la stagione calcistica 2017/2018 ormai alle porte gli scommettitori italiani si stanno sempre di più preparando per essere pronti e preparati per nuove sfide agli imminenti nastri di partenza per tutti i migliori campionati europei come la seria A, serie B, ligue one, Bundesliga, Premier league, Liga e molto altro.

Come ormai è ben noto i pronostici calcio e le schedine “vincenti” sono entrati a fare parte , insieme ovviamente alle scommesse sportive, della cultura popolare della maggior parte degli italiani appassionati di calcio e dello sport in generale, pensiamo solamente alle discussioni nei bar o nei circoli di amici sulle diverse possibilità di risultati sullo stesso evento e su quanta passione gli italiani ci mettono per cercare di capire come potrebbe finire una partita della squadra del cuore o della acerrima nemica.

Per fare tutto ciò però non basta passione e amore per lo sport ma serve metodo nello studiare al meglio tutte le possibili variabili che andranno a determinare un match come ad esempio stato di forma, squalificati, previsioni meteo, possibili scambi di mercato, scontri diretti passata stagione e molte altre magari sottili ma utili info che potranno aiutare gli utenti finali a limitare al massimo le sconfitte e a massimizzare i profitti derivanti dalle vincite.

Chiaramente è molto più facile a dirsi che a farsi in quanto reperire tutte le info non è sempre facile e serve anche molto tempo da dedicare per poter effettuare un lavoro che sia il più certosino possibile e per questo è nato da oltre due anni www.bonusvip.it che ogni giorno offre ai suoi numerosi utenti decine di pronostici per scommesse con analisi dettagliate e schedine pronte ogni giorno e nelle apposite sezioni gli stessi utenti potranno poi verificare gli esiti dei pronostici e delle schedine redatte da esperti del settore che con passione si dedicano a sfornare utili info per gli scommettitori italiani.

Ormai tutti i campionati sono alle porte chi questo fine settimana chi nella prossima settimana ma comunque tutte le squadre stanno scaldando i motori e di conseguenza anche gli appassionati italiani stanno iniziando a studiare i primi pronostici cercando di togliere la ruggine estiva a cominciare dalla supercoppa italiana che vedrà di fronte la Juventus, favorita, con la voglia di riscattare la sconfitta di Cardiff e la nuova Lazio di Inzaghi che è sempre una temibile outsider da prendere con le pinze per le grandi squadre sia italiane che estere, chi la spunterà fra le due? Senza dubbio su Bonusvip potrete trovare utili consigli a riguardo. Buon divertimento