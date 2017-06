Selfie: Tina Cipollari lascia anzitempo lo studio

By Redazione

Ancora una volta è toccato a Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, perdere le staffe in questo caso si è trattato del programma “Selfie”.

Nella puntata odierna era ospite la bellissima Katherine Kelly Lang, famosissima interprete di “Brooke Logan” della soap “Beautiful”, l’attrice è arrivata in studio a sostegno di una delle partecipanti di nome Samantha.

Ma a farla da padrona è stata proprio Tina Cipollari che ha fatto parlare di se, come sempre potremmo aggiungere noi, quando ad un certo punto ha voluto dire la sua riguardo ad una donna che aveva chiesto aiuto al programma e a Simona Ventura per salvare il suo matrimonio con un aumento di seno.

La discussione si è accesa in modo molto veemente e a quel punto anche il dottor Gasparotti, esperto medico chirurgo, ha naturalmente confermato che tale intervento non era certo garanzia di “salvataggio” per il suo matrimonio.

A quel punto Tina Cipollari è partita in quarta contro il medico e ha preferito lasciare lo studio evidentemente per il troppo nervosismo che ne era scaturito, fatto sta che alla fine ha avuto ragione visto che la proposta della donna è stata poi accettata.