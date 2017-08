By Angela Sorrentino

Selvaggia Lucarelli non apprezza l’incoraggiamento della Hunziker

Anche noi, nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato del post di Michelle Hunziker pubblicato sui social: una foto che la vede allattare una delle sue tre figlie ed a corredo un incitamento a tutte le donne.

La showgirl aveva intenzione di lanciare un messaggio positivo, invitando le neo mamme ad accettare il proprio corpo al di là dei kg messi su tra gravidanza ed allattamento, senza avere l’ossessione di rimettersi subito e a tutti i costi in forma, disperate di non poter sfoggiare un fisico da urlo in spiaggia.

Per rendere più incisivo il suo lodevole messaggio Michelle ha però usato come esempio la “ciccia” che si sarebbe dovuta vedere nella foto a corredo, ciccia che però non si è vista e che ha quindi scatenato una miriade di polemiche.

Tra quante non hanno voluto fermarsi alla bellezza del messaggio ma scatenare la polemica c’è stata la “solita” Selvaggia Lucarelli, che si è fatta portavoce di molti commenti che nelle ore successive alla pubblicazione sono comunque apparsi sotto la foto della showgirl svizzera.

Selvaggia Lucarelli, nello specifico, ha fatto notare alla conduttrice di ‘Striscia’ che in realtà “quello strato di carne lì è quello che divide ogni donna dalle sue ossa”.

“Dopo il parto eri bella ed eri in forma – scrive la blogger – Magari non secondo i tuoi parametri, ma secondo i parametri di chi vede questa foto sì. Se vuoi solidarizzare e lanciare messaggi positivi sei la benvenuta, ma bisogna che ci capiamo sul concetto di ciccia. Perché se chiami ciccia la normalità, ho paura che la normalità diventi qualcosa per cui valga la pena mettersi a dieta”.

“Vieni qui, nel mondo delle comuni mortali – conclude Lucarelli – che la ciccia te la facciamo vedere noi a cui i panini con la mortazza non fanno paura, bella Michelle. P.s. Quella ciccia lì a me viene pure post insalata verde, altro che post partum”.