Sexy Toys, saranno prescritti per riattivare la sessualità

Negli anni passati sono sempre stati avvolti da tabu e pregiudizi, senza poterne mai parlare apertamente e, nella morale comune, prerogativa esclusiva di alcune categorie di donne e uomini tacciati come libertini.

Negli ultimi anni i sex toys però non sono più un tabù: aggiungere uno o più accessori durante i rapporti sessuali permette di rendere i momenti d’intimità ancora più piccanti ed eccitanti. Addirittura i sex toys sono diventati d’uso comune: esistono tantissime tipologie fra cui scegliere per divertirsi, da sole o in coppia.

I giocattoli sessuali sono oggetti che vengono utilizzati per mantenere vivo all’interno della coppia l’aspetto ludico, l’aspetto più legato al divertimento e al piacere. Si possono indicativamente dividere in due categorie: in oggetti utilizzati per realizzare una fantasia come possono essere delle maschere piuttosto che delle manette un po’ divertenti o oggetti utilizzati per la stimolazione sessuale vera e propria.

Sono comunemente considerati sex toys: i vibratori, i dildo, gli anal toy, le palline vaginali (geisha balls), i cockring, i masturbatori maschili e i massaggiatori prostatici. Alla sfera dell’intrattenimento sessuale appartengono anche gli accessori dedicati all’arte del burlesque e alle pratiche bondage, fetish e, più in. generale, BDSM(frustini, bende, manette, nastri e paddle per lo spanking) e i prodotti legati al relax e alla cura del corpo (creme e gel eccitanti, oli e candele da massaggio).

Hanno una storia antichissima: nella regione dell’Aquitania, in Francia, sono stati ritrovati degli oggetti di forma fallica in pietra ed osso riconducibili al paleolitico e al Museo dell’Antica Cultura Sessuale Cinese di Shanghai è stato esposto un fallo verde in pietra di giada risalente a 6000 anni fa, anche se i primi oggetti ufficialmente riconosciuti come giocattoli sessuali sono gli olisbos, versione antica del moderno dildo, venduti dai mercanti del porto greco di Mileto nel 500 a.C..

Nel 1869, l’americano George Herbert Taylor inventa il manipulator, ovvero il primo vibratore a vapore progettato per curare l’isteria femminile, malattia da cui le donne sarebbero potute guarire solo raggiungendo l’orgasmo. La sua invenzione viene poco dopo perfezionata da Joseph Mortimer Granville, che nel 1880 crea il primo vibratore elettrico a batteria.

Negli anni trenta la diffusione della pornografia pone fine alla funzione del vibratore come strumento medico e lo riduce a semplice strumento sessuale, fino a farlo diventare negli anni sessanta un tabù.

E, dopo decenni in cui sono stati oggetti esclusivamente ludici, un recente brevetto li riporta di nuovo in ambito medico: è infatti in arrivo sul mercato il vibratore anti-age che aiuta le donne a riattivare i tessuti e fa ripartire la sessualità e che potrà essere prescritto dal medico.

Si tratta infatti del primo ‘sex toy’ con la certificazione Ce medicale, proprio come un normale apparecchio di cura e sarà totalmente ‘made in Italy’.

A brevettarlo è stato Paolo Mezzana, chirurgo estetico specialista di ringiovanimento vaginale e componente della Society of Aestetic Gynecology (Esag).

I primi 5 prototipi – spiega lo specialista all’Adnkronos Salute – sono stati sperimentati da 5 donne insieme a un gel, a base di centella asiatica e acido ialuronico, anche questo brevettato e prodotto da una ditta italiana. Ora si attende solo la certificazione Ce per l’immissione sul mercato, prevista questa estate.

“L’apparecchio – spiega Mezzana – produce una vibrazione a 100 hrz, una particolare frequenza che stimola la replicazione cellulare e la vascolarizzazione. Ma è una vibrazione che può anche produrre piacere. Ciò permette alle donne in menopausa di riprendere confidenza con il proprio corpo, un’attitudine che in questa fase della vita tendono a perdere, ma che ha un’importanza fondamentale per il benessere generale e per la funzionalità intima”.

Oltre alla vibrazione “l’apparecchio emette una luce a bassa intensità, di colore rosso – aggiunge Mezzana – in grado di stimolare il rinnovamento dei tessuti. A questo si aggiunge la ionoforesi che permette il passaggio di un particolare tipo di corrente elettrica in grado di aumentare la permeabilità dei tessuti al gel anti-age a base di acido ialuronico e centella asiatica utilizzato insieme l’apparecchio” . Una volta in commercio il vibratore, realizzato in silicone medicale, “sarà affidato a medici specialisti in patologie del pavimento pelvico – precisa Mezzana – che prescriveranno gli esercizi e potranno controllare l’efficienza dell’apparecchio attraverso un sistema bluetooth”.

Il sex toy anti-age, conclude l’esperto, “potrà essere usato sia in aggiunta alle terapie fatte in studio (laser e radio-frequenze endovaginali) sia da solo. Questo potrebbe aiutare le donne che hanno meno possibilità economiche”. Le terapie in studio, in genere, durano circa 4 mesi ed è prevista una seduta al mese, con un costo variabile tra i 400 e gli 800 euro a seduta.