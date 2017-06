Simona Ventura e Barbara D’Urso che scontro

Qualche tempo fa la conduttrice televisiva Simona Ventura ha rilasciato un intervista a Il Fatto Quotidiano dove ha parlato della sua vita professionale attuale ma anche di quella privata: tra l’altro ha espresso la sua grande felicità per il successo ottenuto con il suo ultimo programma Selfie anche se non ha confermato la messa in onda per la prossima stagione televisiva.

In particolar modo hanno fatto scalpore le sue parole rivolte alla padrona di casa del programma Pomeriggio 5 e cioè Barbara D’Urso: tra le due non corre buon sangue già da un Po di tempo e questo era risaputo tanto che la D’Urso non ha mai invitato la Ventura nella sua trasmissione nemmeno in occasione dell’Isola dei famosi dove SuperSimo era stata tra i partecipanti.

Tra l’altro alla Ventura è stato chiesto se era al corrente del fatto che la D’Urso avrebbe frequentato proprio Stefano Bettarini dopo la fine del suo matrimonio con Simona e a tal riguardo ha detto: “Se è per questo è uscita con vari miei ex, tempo fa scherzando ho detto che era una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata“.

Parole al vetriolo che non fanno che avvalorare il cattivo rapporto che intercorre tra le due showgirls confermato dalla diretta interessata: ” Ha un problema con le donne” ha dichiarato inoltre la Ventura, come sempre senza peli sulla lingua.