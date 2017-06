Stefano De Martino, ad Ibiza con Belen per il bene di Santiago

Onestamente noi non siamo tanto ingenui da pensare che la coppia possa tornare assieme, ad oltre un anno e mezzo dalla loro dolorosa separazione e con due vite ormai ricostruite in parallelo, ma di certo è bello vedere due persone che, una volta tanto, per il bene del proprio figlio, mettono da parte rancori e guerra fredda per occuparsi solamente di lui e della sua crescita serena.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono più marito e moglie, dopo aver firmato anche le carte della separazione, ma saranno per sempre la mamma e il papà di Santiago: i due, in barba ai detrattori, hanno sempre cercato il meglio per il proprio figlio, e continuano a farlo anche se questo vuol dire passare le vacanze estive, per non costringerlo a stare lontano per settimane da uno dei due genitori.

I genitori del piccolo Santiago sono quindi entrambi in vacanza ad Ibiza. Belen Rodriguez è accompagnata dal suo fidanzato Andrea Iannone, mentre Stefano sembra essere in vacanza da solo. Il fatto che tutti e due si trovino nell’Isola spagnola è un bene per Santiago che almeno durante le vacanze estive può godere della vicinanza dei genitori.

Negli scatti si vede il ballerino che va a prendere il figlio alla residenza della ex, niente visi scuri e battibecchi. Il clima sembra essere diverso rispetto a qualche giorno fa, quando erano stati fotografati a Milano da Diva e Donna prima della partenza per Ibiza.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ufficialmente essere tornato il sereno: i due si guardano sorridenti a testimonianza dei rapporti distesi ritrovati per il figlio avuto insieme 4 anni fa.

Intanto, mentre Belen fa piani importanti col pilota del suo cuore, il gossip vuole che il ballerino si sia riavvicinato alla cantante salentina Emma Marrone. I due fecero coppia fissa per due anni ai tempi della loro partecipazione ad “Amici”, poi la storia finì perché De Martino perse la testa per l’argentina.

Di un possibile riavvicinamento si parla ormai da tempo, da quando il paparazzo Alan Fiordelmondo, ospite da Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”, insinuò il dubbio. Sarà la verità? Quel che è certo è che Stefano per ora si rilassa facendo il papà e questo sembra al momento bastargli e riempirgli tutte le sue giornate.