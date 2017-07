Stefano De Martino perderà il suo posto ad Amici 2018?

Per anni al centro del gossip per essere stato prima il marito e poi l’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha sempre cercato di brillare di luce propria, senza mai nascondersi dietro l’ombra della ben più famosa compagna.

Ballerino dalle grandi doti e da anni membro dello staff di professionisti di Amici di Maria De Filippi, Stefano negli ultimi mesi sta sconfinando da quella che è la sua occupazione principale: oltre che volteggiare assieme agli allievi del talent Mediaset, De Martino è sempre più uno showman richiesto in diversi programmi.

Amatissimo dai bambini che ha seguito a Pequenos gigantes e dal pubblico che ha recentemente apprezzato anche a Selfie, Le Cose cambiano, a quanto pare potrebbe però non tornare nel suo ruolo “madre”, quello appunto nel cast di Amici.

Secondo gossip che si fanno sempre più insistenti, il ballerino rischia seriamente di perdere il suo posto consolidato ad Amici 2018 a partire dalla prossima edizione.

I casting sono in corso e non è detto che non ci sia un ricambio anche sul fronte degli insegnanti e della voce narrante. Per questo motivo si fa spazio l’ipotesi di un avvicendamento, secondo quanto riportano varie fonti sul web.

Addirittura si vocifera che il ballerino nonché conduttore del daytime, potrebbe uscire per fare posto a un altro personaggio che prenderebbe letteralmente il suo posto: si tratterebbe di Andreas Muller, il vincitore di Amici16.

La De Filippi infatti, aveva chiesto all’ex componente della squadra blu di far parte del programma come professionista, e il diretto interessato ha confermato di avere accettato l’allettante proposta in un’intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni.

Sulla questione è però intervenuto a far chiarezza Marcello Sacchetta, anch’egli ballerino, ma anche amico e compagno di conduzione della striscia pomeridiana insieme a De Martino stesso.

Marcello su Instagram Story ha così tranquillizzato tutti: “Stefano è a Ibiza ora, ci rivedremo probabilmente a luglio. Ma cosa dite ragazzi? Non date retta a questi falsi gossip”.