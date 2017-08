Striscia La Notizia piange la morte del suo “Gabibbo”

Il Gabibbo è il “pupazzo” più famoso della televisione italiana, simbolo di denuncia e lotta al malaffare, sempre in prima linea negli ultimi tre decenni.

Ed è con grande dolore che diciamo addio a Gero Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo.

Lo ha annunciato Striscia la notizia in un comunicato. “Gero – commenta Antonio Ricci – è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia”.

Nato a Torino il 24 agosto 1942, il Caldarelli aveva frequentato la scuola di mimo del Piccolo Teatro. Dopo numerose parti sia in teatro che in TV, nel 1974 fondò, insieme a Maurizio Nichetti, la compagnia e scuola di mimo Quelli di Grock. Addirittura prese parte al piccolo capolavoro sempre di Nichetti nel 1979, “Rataplan” e fece altre piccole comparsate nel mondo del teatro e del cinema.

Naturalmente il “grande” ruolo e la grande occasione, dopo molti anni fianco a fianco con Antonio Ricci, arrivò quando fu scelto per vestire i panni del mitico pupazzo rosso.

Alto 1,53 centimetri, “riempiva” quel personaggio di stoffa progettato a sua misura: alto 1,65, consentiva a Gero di guardare il mondo dall’interno, attraverso la bocca.

«Un protagonista senza nome e senza volto, capace, con umiltà, di fare grandi cose nel silenzio del lavoro ripagato dalla passione», ha scritto su Facebook Luca Abete, ricordando in uno scatto Gero Caldarelli.

“È volato via anche il nostro Gero Caldarelli…era un uomo meraviglioso – ha scritto invece Michelle Hunziker-. Promuoveva i sogni, amava i bambini a tal punto che non si sarebbe mai manifestato a loro se non come il vero Gabibbo. Un grande lavoratore, un amico che ti diceva sempre che stava “alla grande”. Era sempre felice e io so che lui avrebbe voluto che mettessi una sua foto da Gabibbo senza svelare il suo volto per non deludere i bimbi…ci mancherai tanto Gero…ti voglio bene. #gabibbo”.