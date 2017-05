Temptation Island, continuano ad impazzare le indiscrezioni

Prossimamente su Canale 5: poche parole per far impazzare il gossip, che a dir la verità sui social e sul web è già attivissimo da diverse settimane.

Con il palinsesto invernale che si appresta alla fine, e con molti amatissimi programmi delle reti Mediaset che hanno già dato il loro arrivederci a settembre, i telespettatori di canale 5 stanno puntando la loro attenzione sulla nuova edizione di Temptation Island, ed in particolare su quali saranno le coppie che metteranno alla prova il loro amore.

A quanto pare la prossima edizione dovrebbe andare in onda lunedì 26 giugno sempre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione è stato riconfermato l’ex gieffino Filippo Bisciglia, che oltre ad essere uno dei beniamini del pubblico, ha dimostrato di saper gestire al meglio anche i momenti più trash della trasmissione.

Al momento però ci sono poche certezze, oltre a quella del conduttore.

Le indiscrezioni in queste ultime settimane hanno lanciato alcuni nomi per Temptation Island 2017 come quello di Asia Nuccetelli che però ha smentito la sua partecipazione al programma di Canale 5: non ci sarà, ha altri progetti lavorativi a cui pensare e di cui occuparsi, lo ha confermato lei stessa dai social.

Per quanto riguarda le coppie in gara, in tantissimi hanno fatto il nome di Giulia De Lellis e di Andrea Damante. Un periodo molto positivo per Damante, ex tronista di Uomini e Donne e Giulia: i due sono tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, ma anche richiestissimi in tv e ad eventi vari. La coppia, con la propria partecipazione, porterebbe inoltre al programma enormi benefici in termini di share.

Tra i vari partecipanti, freschi di partecipazione Uomini e Donne, sembra certa la presenza di Luca Onestini e Soleil Sorge, a poche settimane dalla scelta nel dating show di Maria De Filippi. Un’eventuale partecipazione – non ancora ufficiale – che già fa molto discutere sul reale sentimento nato tra l’ex tronista e la sua corteggiatrice.

Un’altra coppia di Uomini e Donne che potrebbe partecipare al reality di Canale 5 è quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Potrebbero esserci anche Fabio Colloricchio e fidanzata, la modella Nicole Mazzocato, con la quale tra alti e bassi sta da ben due anni.

Tra i tentatori, infine, è data praticamente per certa la presenza di Andrea Melchiorre.