Temptation Island, Luca e Soleil sicuri partecipanti

By Redazione

Molto probabilmente a fine giugno inizierà la nuova edizione della fortunata trasmissione “Temptation Island” che tanto successo ha riscosso nelle scorse edizioni e proprio questo successo ha convinto Maria de Filippi a riconfermare anche per quest’anno la messa in onda del programma.

Alla guida come presentatore-narratore ritroveremo il simpatico Filippo Bisciglia ex partecipante del Grande Fratello che è stato riconfermato per la terza volta mentre ancora nulla di certo si sa sulle coppie protagoniste né tantomeno sui possibili tentatori uomini e donne.

Si sono fatti molti nomi ed ipotesi nei mesi passati ma solo ora che siamo alle porte dell’inizio del programma cominciano a filtrare informazioni attendibili.

Tra le coppie che saranno tentate ci sarà quella formata da Luca e Soleil formatasi un mese fa a uomini e donne che nuovi di zecca metteranno già a dura prova la loro resistenza alle tentazioni.

Tra le tentativi donne sin fa il nome della figlia della soubrette Antonella Mosetti e cioè la giovane Asia Nuccetelli: la ricordate tutti vero?

Partecipante assieme alla madre del grande fratello vip dove fu al centro di discussioni per una sua particolare amicizia con Andrea Damante anche lui nella casa del GF al punto che poi la fidanzata ufficiale del ragazzo la Giulia de Lellis fu costretta ad intervenire accusando Asia di volersi intromettere a tutti i costi nella loro relazione.

Un tipi no tutto pepe senza peli sulla lingua la nostra Asia che certamente farà parlare di sé anche sull’isola dell’amore.