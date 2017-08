Terminator 6, Arnold Schwarzenegger ufficializza l’inizio delle riprese

Negli ultimi mesi non si parla d’altro, e certamente, nel prossimo anno, sarà una delle pellicole più attese, se non altro per il suo protagonista che, a distanza di diversi anni, torna a vestire i panni di uno dei personaggi che hanno contribuito a consacrarlo un mostro sacro del cinema.

Arnold Schwarzenegger ha annunciato che nel marzo del 2018 sarà impegnato sul set di “Terminator 6”, col regista James Cameron e il produttore David Ellison coinvolti nel progetto.

Dopo il risultato deludente di Terminator Genisys, il cui obiettivo era quello di dare nuova linfa vitale al franchise, la Paramount ha deciso di non proseguire, permettendo alla saga di tornare al suo creatore.

Il primo Terminator ha incassato più di 78 milioni di dollari in tutto il mondo mentre il sequel ne ha incassati più di 519. Sono stati successivamente realizzati altri tre film, l’ultimo dei quali, Terminator: Genisys, ha incassato più di 440 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di 155 milioni di budget.

Il nuovo capitolo della saga sulla lotta fra uomini e macchine va ad aggiungersi a una serie di progetti che l’attore ha in cantiere, sequel di cult degli anni ’80 e ’90. Schwarzenegger, infatti, sarà anche in Triplets, sequel de I gemelli in cui dovrebbe fare squadra con Danny DeVito ed Eddie Murphy.

Ma soprattutto l’ex-governatore della California tornerà a vestire i panni del barbaro Conan, nel nuovo capitolo della saga inaugurata da John Milius.

Come spiega The Playlist, il ritorno di Conan è una vera e propria sorpresa, poiché lo sceneggiatore e produttore Chris Morgan aveva riferito nella primavera del 2017 che il lavoro per la realizzazione de “La leggenda di Conan” – terzo film della saga dopo “Conan il barbaro” (1982) e “Conan il distruttore” (1984) – si era fermato definitivamente.

Governatore della California per due mandati, il celebre attore è quindi tornato “seriamente” a fare cinema: “E’ come una droga per me, crea assuefazione”, ha spiegato in una recente intervista.

Schwarzenegger ha anche molti progetti per il prossimo futuro: “Alla mia età sento di essere più in forma di molti uomini più giovani di me”.