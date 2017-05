Tina Cipollari: cosa penso di questa edizione di uomini e donne

Ora che la trasmissione uomini e donne è giunta al termine e mentre in tv vengono trasmesse le ultime puntate registrate dedicate alle coppie Luca-Soleil e Pietro-Rosa, la sempre agguerrita Tina Cipollari ha voluto dire la sua come suo sito senza peli sulla lingua su questa edizione di uomini e donne.

In primis parlando di Gemma e Marco ha ribadito il suo pensiero e cioè la convinzione che a Marco non interessi molto la relazione con Gemma e che senza ombra di dubbio i due a settembre torneranno non più in coppia.

Invece ha speso parole di ammirazione per la signora Graziella la quale secondo Tina è donna da ammirare perché sincera e agguerrita un po come lei, al contrario di Gemma da lei considerata falsa e impelagata in una recita perenne di un ruolo.

Sui troni classici ha detto di aver preferito quello di Rosa parlando molto bene di quest’ultima giudicata tre che bellissima anche molto sincera e ammirando la sua scelta fa tra col cuore.

Infine ha chiuso affermando che di tutta questa edizione ha preferito il trono gay poiché le ha regalato emozioni che nessuno dei troni ha secondo lei saputo equivalere.