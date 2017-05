Tina Cipollari non ci pensa a dire addio a Uomini e Donne

Anche nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, come vi abbiamo anticipato ieri, non sono mancati scontri tra la dama Gemma Galgani e gli opinionisti, in particolare Tina Cipollari.

Del resto, i fans della trasmissione sanno bene che i battibecchi tra Tina e Gemma non mancano mai durante le puntate del programma: le due non hanno mai nascosto di non avere grande simpatia reciproca e puntata dopo puntata pare si tollerino sempre meno.

Secondo i gossip delle ultime settimane, la Cipollari era addirittura pronta ad abbandonare il programma a causa dei numerosi ed estenuanti scontri con Gemma del Trono Over, ma la moglie di Chicco Nalli è una donna forte e combattiva, che non si lascia intimidire facilmente, ed in una recente intervista ha rassicurato tutti sulla sua futura permanenza nel programma Mediaset.

“Quel programma è casa mia, sono nata lì e ho intenzione di rimanerci. Con Maria non ci sono mai stati screzi e quando faccio altro mi assicuro che non interferisca con la mia posizione lì dentro” ha dichiarato la Cipollari al settimanale Diva e Donna.

Dunque, fino a quando Maria e la redazione lo vorranno, la Vamp più famosa d’Italia non lascerà la sua poltrona, che ormai occupa da 15 anni.

Intervistata dal settimanale, Tina, sempre riservatissima, ha poi raccontato la sua quotidianità fuori dagli studi televisivi.

“I miei figli mi vedono come una donna della tv, li porto a fare sport, a scuola”, racconta a proposito dei pargoli, Francesco, Mattias e Gianluca, nati dall’amore con Kikò Nalli, l’hair-stylist che ha sposato 12 anni fa.

Tina ammette di essere una madre “vecchio stile”, spesso preoccupata per la sicurezza dei suoi ragazzi, anche se al contempo spiritosa e complice: “Sono una mamma apprensiva, protettiva e timorosa, tanto più che ora con Mattias cominciano i problemi legati alla crescita, chiede di uscire da solo ed io sono preoccupata come tutte le mamme. Ma sono anche allegra, leggera, il papà mi rimprovera di essere troppo permissiva ma cerco solo di far capire loro le cose in modo non autoritario, senza ripeterle mille volte. E poi sono presente: Uomini e Donne non mi impegna tutti i giorni”.