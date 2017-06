Tiziano Ferro cerca l’amore di un gay dichiarato

Indubbiamente affascinante e bellissimo, fa sospirare migliaia di ragazze e di donne che ai suoi concerti impazziscono ai suoi piedi, eppure lui non ha dubbi: l’amore lo cerca, ma deve essere un uomo, un gay dichiarato, con cui mettere su famiglia alla luce del sole, anche se magari non proprio in Italia, dove le famiglie omosessuali non hanno ancora tutti i diritti di quelle tradizionali.

Tiziano Ferro torna a parlare in una lunga intervista-confessione al settimanale Grazia: si parla di carriera e di lavoro, ma soprattutto d’amore, che da sempre ha un ruolo centrale anche nella sua ispirazione cantautoriale.

Per un lunghissimo periodo della sua vita è stato convinto di essere eterosessuale, e infatti non sono mancate anche delle frequentazioni con donne, come ricorda lui stesso raccontando di quando a 25 anni decise di abbandonare l’Italia e andare a vivere in Messico: “C’ho vissuto per tre anni, ho persino avuto delle frequentazioni con delle donne […] La verità è che credevo fosse la strada giusta, ho capito tardi di essere gay perchè amo profondamente le donne”.

Guai a parlargli di sessualità “fluida”: “Ma quale sesso fluido, ho le idee chiarissime, sono gay”.

Ci ha messo quasi tre decenni a capire di essere gay, ma una volta capito, con tutte le sofferenze patite nel lungo percorso, oggi è diventato intransigente verso chi vive una doppia vita o non riesce a fare coming out: “Non punto il dito, so che non è facile, soprattutto in alcuni contesti sociali. Ma come individuo esiste una versione sola di me. A 28 anni sono andato in analisi perché non riuscivo più a vivere. In un paio d’anni ho capito di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ho deciso di raccontarlo a tutti. Che cosa posso pensare di chi fa esattamente il contrario? Non ne condivido i valori, né la posizione. Non provo stima, mi dispiace”.

Eppure, nonostante le idee chiare, non ha ancora trovato l’amore vero: “Se l’amore non arriva non mi accanisco. Non sono un seriale nei rapporti, non colleziono storielle. Ogni tanto – racconta il cantante – i miei amici mi presentano qualcuno, mi dicono: “Questo è perfetto per te”. Non funziona mai. Ho lavorato tanto su di me. In coppia ci dobbiamo dire tutto, non sopporto la polemica e chi si piange addosso. Non ho tempo da perdere”.

Eppure, nonostante non abbia ancora un compagno, sogna il matrimonio: “Ho vissuto la maggior parte della mia vita credendo che non fosse una possibilità per me. Ma ora, certo che ci penso”.