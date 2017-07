Tomorrowland Festival, un incendio divampa sul palco di Barcellona

Doveva essere un evento indimenticabile, ed effettivamente lo è stato, ma non per i motivi che gli organizzatori e le migliaia di persone accorse si aspettavano.

Il più grande festival di musica dance ed elettronica, il Tomorrowland Festival Unite, negli anni è diventato sempre più grande e capace di attirare persone di ogni età.

Nato nel 2005 come risposta al Mysteryland olandese è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere: la kermesse va in scena fin dall’inizio nel parco de Schorre, nella mitica location di Boom in Belgio, con spettacoli pirotecnici e scenografie mozzafiato, di fronte ad una folla di decine di migliaia di persone.

Sul palco principale del festival belga si sono esibiti negli anni tutti i più noti dj internazionali, alternando grandi classici della musica elettronica da ballo a novità esclusive prodotte per l’occasione, ma quest’anno, per la prima volta, la kermesse si è tenuta a Barcellona.

Ed è proprio qui che è avvenuto tutto: più di 20mila persone sono infatti state evacuate dalla zona in cui si svolge il festival.

Un incendio si è sviluppato sul palco poco dopo l’esibizione del dj Steve Aoki.

Le cause del rogo, scoppiato durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio, non sono state ancora accertate ma secondo gli organizzatori della kermesse il rogo è stato provocato da problemi tecnici agli impianti.

Nessun danno per fortuna alle persone. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a domare le fiamme che si erano levate altissime.

Per gli appassionati del genere in Italia ricordiamo che Tomorrowland sarà trasmesso in diretta stasera, domenica 30 luglio, da Rai4. L’Appuntamento è alle 21 con collegamenti dai 4 palchi principali e la trasmissione della spettacolare cerimonia di chiusura.

Nello specifico, a partire dalle ore 21, in diretta e in contemporanea con Radio2, Ema Stokholma (DJ girl e conduttrice radiofonica tra le più conosciute e seguite in Europa) e l’idolo del rap italiano Emis Killa commenteranno la serata finale di “Tomorrowland 2017”.