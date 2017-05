Trono over: Remo Proietti attacco sul web

Una vecchia conoscenza di Uomini e Donne il signor Remo Proietti ha nei giorni scorsi lanciato sul web un attacco nei confronti di Graziella Montanari protagonista del trono over.

Remo ha messo al corrente la redazione della trasmissione avvertendoli di un episodio alquanto sospetto verificatosi tra lui e la signora Graziella.

Tra i due c’era stato un avvicinamento via web con scambio di messaggi nei quali l’uomo è la donna si scambiavano saluti e complimenti ma nulla di più.

All’improvviso nella discussione sembra sia intervenuto l’attuale corteggiatore di Graziella, il signor Sabatino il quale pare abbia intimato a Remo di lasciare perdere Graziella quasi come a voler far capire che c’era già lui in lizza per corteggiarla.

Ovviamente Remo ha fatto presente tutto ciò alla redazione avanzando l’ipotesi che i due fossero d’accordo nell’intraprendere assieme questa conoscenza e dunque che Graziella era bene a conoscenza dell’arrivo di Sabatino.

Non sappiamo se ciò corrisponda a verità ma di certo il signor Remo ha portato a suffragare tutto ciò, i messaggi ricevuti e mandati sia con Graziella che con Sabatino.

Vedremo come andrà a finire.

A voi i commenti.