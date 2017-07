Trono over Uomini e Donne: la rivelazione shock di Roberta

Una rivelazione shock fatta da Roberta Mingione, una dama che ha fatto parte del programma, e che riguarda uno dei concorrenti più amati della trasmissione Uomini e Donne ovvero Giorgio Manetti.

Secondo la donna, Giorgio non lascerà mai il trono over: lo ha dichiarato in un’intervista al settimanale Di Più dove, tra l’altro, ha svelato anche altri retroscena che riguardano proprio l’uomo che lei ha frequentato per un po’ di tempo.

La poliziotta ha deciso di scrivere una lettera a Giorgio probabilmente perché non gli è andato giù il fatto che l’abbia scaricata all’ultima puntata del programma. Secondo la donna, infatti, l’uomo l’avrebbe usata per contrastare Gemma che, nel frattempo, si sta vivendo la sua bella storia d’amore con Marco Firpo. E non finisce qui: Roberta affonda di più il colpo affermando che l’uomo non lascerebbe mai Uomini e Donne perché sarebbe una fonte di reddito non indifferente. Ecco le parole che ha usato Roberta contro Giorgio:

“Ho capito che per te le donne sono solo un arredamento, sono solo pedine in un gioco e io sono stata una tua pedina. Tu avevi bisogno di mostrarmi, di farti vedere con me, di fare ingelosire Gemma”.