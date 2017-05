Trono over: Sossio Aruta le sue vicende tengono banco

Siamo giunti alle fasi finali di questa edizione di uomini e donne con lo sguardo già verso la prossima stagione con ipotesi sul cast del prossimo futuro.

Ma senza ombra di dubbio quest anno ha tenuto banco il trono over le cui dinamiche interne tra tutti i protagonisti ha appassionato il pubblico ancor più del trono classico.

A tenere banco le avventure-disavventure di Gemma è Marco e i litigi con la Cipollari, ma anche altri personaggi sono emersi tra cui la bionda Anna tedesco e il siciliano Nino nonché il napoletano Sossio Aruta.

E proprio di quest’ultimo i giornali parlano molto negli ultimi giorni per la sua lite virtuale ma in verità anche reale con la sua ex moglie Rossella la quale spesso lo ha richiamato ai suoi doveri di padre , cosa che a detta della donna non avviene.

In un intervista a la donna ha anche affermato quanto segue : “Da quando ci siamo separati, non hai versato quasi nulla ai nostri bambini. Ricordati che quei soldi non sono per me, sono per loro: per la scuola, le visite, le medicine e le scarpe”

L’accusa è abbastanza grave e riteniamo anche fondata visto che su questo argomento Aruta non ha mai smentito l’ex moglie anche se ha fortemente battibeccato.con lei sui social con scambi di accuse alquanto tristi visto che di mezzo ci sono dei figli.

Storie di vita vera perché crediamo che in questa storia di abbandoni tradimenti e disinteresse tantissime coppie separate possono riconoscersi, ma la cosa che fa più arrabbiare l’ex moglie di Sossio pare sia il fatto che lui continui imperterrito a fare la sua vita da libertino.andando in tv e scrivendo addirittura la sua autobiografia.

Come direbbe Tina Cipollari è tutto un business!