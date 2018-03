Tumori infantili, la fondazione Veronesi in piazza per raccogliere fondi

I tumori dell’infanzia sono circa l’1-2% di tutti i tumori maligni che insorgono durante la vita dell’uomo. Il cancro dei bambini non è un’entità singola, ma uno spettro di neoplasie diverse per istologia, sede di origine, razza dell’ospite, sesso ed età. Le differenze principali tra le neoplasie infantili e quelle dell’età adulta sono relative a istotipo, sedi di insorgenza, eziopatogenesi, responsività ai farmaci e possibilità di guarigione. Se nelle neoplasie del bambino sono implicati sul piano ezio-patogenetico fattori prevalentemente di tipo genetico, nell’adulto invece sono fattori mutageni ambientali.

Nei bambini, leucemie, tumori del sistema nervoso centrale e linfomi risultano i più ricorrenti. In quelli con meno di cinque anni, un terzo dei casi sono dovuti a tumori embrionali: come il neuroblastoma, il retinoblastoma, il nefroblastoma o l’epatoblastoma. Negli adolescenti, invece, i tumori più comuni sono i linfomi, carcinomi e i melanomi.

Quando sono stati diagnosticati i primi tumori infantili, negli anni Cinquanta, solo il 20% dei bambini poteva sperare di guarire. Oggi la proporzione si è ribaltata: tra quelli affetti da tumore, 80 bambini su 100 infatti raggiungono l’età adulta. Un successo notevole, ottenuto grazie alla crescita del numero di diagnosi precoci e ad un miglioramento dell’accesso alle cure. Tuttavia, i tumori infantili restano, insieme alle malformazioni congenite, la principale causa di morte tra i bambini e ancora molta è la strada da fare per far sì che una cultura della prevenzione attecchisca in tutti gli strati della popolazione.

I tumori infantili sono ancora troppo spesso riconducibili a cause non del tutto noti. Ciò implica che sia più complicato individuare delle buone abitudini che possano aiutare la prevenzione. Esistono alcune forme tumorali rare come il retinoblastoma o il tumore al rene di Wilms che sono determinate da mutazioni genetiche individuate, ma si tratta di casi circoscritti.

Lo scopo dell’oncologia pediatrica è perfezionare i piani di cura, aumentando il numero dei sopravviventi, ridurre il numero delle ricadute, migliorare le terapie di salvataggio, riconoscere i fattori prognostici di tipo clinico e biologico, fornire un adeguato e continuo follow-up, programmare la terapia di riabilitazione, prevenire, riconoscere e trattare le sequele iatrogene, fornire, se richiesta, una consulenza genetica.

