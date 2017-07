Uomini e Donne vale oro il business della coppia Damante De Lellis

By Angela Sorrentino

Certamente neppure loro, quando sono entrati negli studi di Uomini e Donne, lui in veste di tronista e lei di corteggiatrice, potevano immaginare un successo simile: non erano estranei completamente al mondo dello spettacolo, e avevano visto diversi loro predecessori sfruttare le luci della ribalta, ma da li a mettere su un business così redditizio ce ne vuole di impegno ed anche fortuna.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia del momento: innamoratissimi, sognano di mettere su famiglia, ma nel frattempo mettono da parte un bel gruzzoletto, impegnati in molteplici progetti.

A fare i conti in tasca all’ex tronista è stato il settimanale Novella 2000, con un servizio apparso in edicola nei giorni scorso. Sull’ultimo numero della rivista si legge infatti che il fidanzato di Giulia De Lellis guadagna ben 10 mila euro a serata, importo dichiarato da lui stesso. Considerando il fatto che sinora, grazie al dating show, di eventi nei locali ne ha fatti 200, arriviamo a un totale di 2 milioni di euro.

Ma nel prossimo futuro Andrea andrà anche negli Usa. “Il numero di serate che ho fatto – dice ancora il giovane al magazine- penso sia record italiano e, onestamente, neppure io mi aspettavo questo successo. Giulia condivide con me la gioia di questi successi, tanto che abbiamo deciso di trasferirci a Los Angeles, una città che mi potrà far crescere molto in ambito musicale”.

Ma non è finita qui: i già lauti guadagni della coppia saranno incrementati ulteriormente nei prossimi mesi, con l’arrivo di una nuova trasmissione televisiva.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Damante: “Io e Giulia faremo una sorta di reality sulla nostra vita dal titolo I Damellis; saremo ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Non so ancora dove sarà trasmesso ma saranno puntate da 10 minuti ciascuna con la nostra quotidianità”.

Infine arriva la conferma delle loro prossime nozze: “Sì non ci sono dubbi su quello ma non subito, sarà a maggio 2019. In questi due anni vogliamo realizzare una solidità a livello lavorativo, personale e di coppia. Lei è giovane e anche io vorrei ancora fare un paio di cose prima di mettere su famiglia”.