Un posto al sole trame al 28 maggio al 1 giugno 2018

Un posto al sole continua con le sue storie che sembrano rasentare la vita reale. Questa settimana assisteremo ad un ritorno: infatti Luca tornerà a Napoli per cercare di aiutare Anita. Ma scopriamo un po’ di più sulle puntate che vedremo la settimana prossima in tv.

Un posto al sole anticipazioni settimanali dal 28 maggio al 1° giugno 2018

Mentre Ferri cerca di ristabilire la calma tra gli operai dei cantieri, Marina arriva a Montecarlo in cerca di un acquirente per gli yacht, intanto tra Filippo e Serena sale la tensione. La visita di Renato ai genitori di Nadia continua senza problemi, fino a quando lui non fa una scoperta sconcertante.

Con l’aiuto di Luca, Anita affronta la difficile battaglia per disintossicarsi, affiancata dal fratello, Veronica architetta un piano per far fallire il viaggio d’affari di Marina; intanto cresce la sua intesa con Roberto. Filippo decide di affrontare Serena per trovare un punto di incontro.

Roberto e Veronica avviano il piano di tagli al personale dei cantieri, nel frattempo la Viscardi oltre a fronteggiare i dipendenti entrati in agitazione deve vedersela con le richieste di Alberto. Anita sta vincendo la sua battaglia contro la droga, mentre Andrea vuole approfondire le responsabilità di coloro che hanno partecipato al video girato a scuola.

Intanto Andrea pensa a come fronteggiare Alice, Elena prende un’importante decisione. I i tagli del personale dei Cantieri hanno inizio tra il malcontento generale, dall’altra parte di ritorno dalla vacanza in Ucraina, Renato non vede l’ora di tornare a casa a godersi la tranquillità ma non tutto va come previsto.

Mentre gli operai dei cantieri denunciano alla stampa i tagli del personale, Alberto è arrabbiato per essere stato estromesso dalle trattative. Elena decide di denunciare Enriquez, confidando nell’appoggio legale di Niko e Susanna. Franco viene convocato per testimoniare nel secondo processo a carico di Luca Grimaldi.