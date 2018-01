Un posto al sole trame dal 1° al 5 gennaio 2018

Un posto al sole torna dopo la pausa in occasione delle festività natalizie. La soap italiana che viene girata a Napoli nella bellissima Posillipo è tornata con nuove avventure che coinvolgono tutti i condomini di Palazzo Palladini. Storie sempre avvincenti e piene di sentimento.

Trame settimanali dal 1° fino al 5 gennaio 2018

Guido avrebbe voluto salutare l’arrivo del nuovo anni in tutta tranquillità, ma si ritrova a vivere un capodanno particolare e irrequieto con Mariella e Cerrutio. A consolarlo la puntuale vicinanza di Raffaele e degli altri amici del Palazzo. E’ giunto il giorno della messa in onda della finale di Chef Parade ma Patrizio non è in vena di festeggiare.

Nel frattempo Raffaele e Ornella si attivano per fargli una sorpresa al Vulcano. Roberto e Marina si scontrano su chi dovrebbe sostituire Filippo come amministratore delegato ai Cantieri. Diego cerca di di far riavvicinare Patrizio e Rossella. Avendo paura che Anita quereli Vittorio per le sue insistenti invettive, Ugo chiede a Niko di intercedere con il giovane Del Bue.

Dopo un sincero confronto con Roberto sulla fine del loro rapporto, Marina riceve una gradita sorpresa. Niko tenta di convincere Vittorio a non parlare più in radio di Grimaldi e Anita. Mentre Salvo mette a punto il rapimento della piccola Sofia assieme ai complici, Valentina chiede ad Angela il motivo del suo allontanamento. Il malore di Diego insospettisce Rossella.

Bianca riprende a frequentare l’amica Sofia. Salvo, nel frattempo, continua a tessere nell’ombra la sua ragnatela. Vittorio sembra aver cambiato opinione su Anita. Mentre continua la rivalità tra Serena e le colleghe del negozio, Filippo è pronto per lanciarsi in una nuova avventura.

Come vedete le puntate saranno piene di personaggi e di storie che vanno di pari passo con il periodo che stiamo vivendo. Una soap italiana che sta continuando ad avere successo nonostante gli anni di messa in onda.