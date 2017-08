Un posto al sole trame settimanali dal 7 all’11 agosto 2017

Trame settimanali della soap made in Italy Un posto al sole dal 7 all’11 agosto 2017.

Tra Angela e Franco sale la tensione al punto che lei prende una decisione molto importante. Nella vita di Niko ricompare Beatrice che gli fa una proposta inaspettata. Mariella capisce di essere stata presa in giro da Bice. Franco e Angela sono sempre più distanti e lei non vuole soccombere alle esigenze del compagno. In procinto di partire per le vacanze, Silvia e Michele affidano ai nonni Rossella. Nel frattempo Mariella medita vendetta contro Bice.

Dispiaciuta per le tensioni con Roberto, Marina rassicura Matteo sui sentimenti che prova, ma l’uomo sembra non esserne sicuro. Mentre Patrizio si prepara ad una noiosa cena con Otello e Teresa, Guido trova un modo per stupire Mariella.

Dopo il rifiuto della sua offerta di aiuto, Beatrice crea non poche tensioni allo studio che culminano con uno scontro. Peppino appena dimesso dall’ospedale, denuncia il suo aguzzino. Rientrato a casa, però, lo aspetta una sorpresa sgradita. Scottato dalla visita di Gaetano, Peppino viene rassicurato da Franco. Mentre Ferri si convince di essere riuscito a incrinare, la storia tra Matteo e Marina, quest’ultima si accolla il compito di rivelare la drammatica vicenda di Miriam al compagno.