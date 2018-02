Una vita anticipazioni: Mauro rischierà di essere ucciso

Nelle prossime puntate vedremo scene molto drammatiche che coinvolgeranno tutti i cittadini di Acacias e in particolar modo vedremo in serie difficoltà uno dei personaggi principali ovvero l’ispettore Mauro. Che cosa accadrà prossimamente in Una vita? Scopriamolo insieme.

Una banda di malviventi riesce ad entrare nel palazzo per rapinare tutti i ricchi signori che vi abitano. Con delle pistole, i banditi sono pronti a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. I malviventi, che tenevano sotto controllo già da tempo l’abitazione, pensano di entrare in azione non appena Arturo Valverde e la figlia Elvira decidono di organizzare un party per i vicini.

Tutti rimangono senza parole quando i banditi irrompono nell’abitazione e solo Rosina e Liberto riescono a fuggire e ad avvertire la Guardia Civile. A quel punto entra in azione Mauro: raduna i suoi uomini e corre sul posto. L’uomo è preoccupato per la sorte di tutte le persone che sono lì dentro e in particolar modo è molto in ansia per Teresa, il suo vero e unico amore.

Il poliziotto, non potendo entrare nel palazzo ormai blindato, cerca di negoziare con il capo dei banditi Julio: gli chiede di lasciare liberi tutti le persone in ostaggio e di prendere lui affermando che la Guardia Civile on aprirebbe fuoco contro di loro rischiando di colpirlo. Julio però non accetta la proposta e continua a negoziare fino a che il poliziotto molto impaurito riesce a entrare nel condominio trovandosi di fronte proprio la scena che non voleva vedere: uno dei banditi tiene in ostaggio Teresa. Julio scopre che la donna è il suo punto debole e lo sfida.

Il poliziotto non ha nemmeno un attimo di incertezza: è pronto a sfidare la morte pur di salvare la sua amata. Ed è qui che Julio spara all’uomo, il poliziotto viene portato subito in ospedale dopo che la Guardia Civile riesce a mettere ordine. La sua vita rimane appesa ad un filo: morirà oppure no? I telespettatori dovranno aspettare un po’ per saperlo.