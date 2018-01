Una vita trame settimanali dal 13 al 19 gennaio 2018

Una vita sta diventando sempre più interessante come soap anche grazie al sapore un po’ noir che sta prendendo la telenovela. Infatti questa settimana sarà dedicata alla morte di Guadalupe, ed anche se sembra che è stato trovato il colpevole, in realtà rimarrà sempre un velo di mistero in merito all’omicidio.

Trame settimanali Una vita: dal 13 al 19 gennaio 2018

Gli investigatori hanno finito l’esame del cadavere di Guadalupe e le domestiche possono organizzare une veglia funebre in soffitta per ricordare la donna. Il medico della polizia sottopone Cayetana a una nuova valutazione psichiatrica, mentre i rapporti tra Mauro e Teresa sono sempre più tesi.

Cayetana torna a casa ma non ricorda più nemmeno chi è. Teresa riesce a convincere il barone Del Pozo ad accettare i lavori della nuova scuola, sconfiggendo Ursula. Per festeggiare, la maestra accetta l’invito a cena di Fernando, Mauro riesce a convincere Del Valle a dare a Pablo la possibilità di partecipare ai funerali della madre.

Felipe trascorre sempre molto tempo con Huertas e Celia si dispera. Iniziano i funerali di Guadalupe, a cui alla fine presenzia anche Pablo. In un sontuoso palazzo palazzo è in corso una bellissima festa organizzata dal colonnello Valverde. Sua figlia Elvira medita il suicidio, ma viene dissuasa e salvata dal giovane Simon.

Pablo torna in carcere per scontare la pena che lo vedono colpevole della morte di Guadalupe. Mauro chiede a Tersa di ritirare quello che ha dichiarato nell’intervista, ma lei si rifiuta: i due si discutono e interviene Fernando. Nel frattempo, Celia trova nella giacca di Felipe, la chiave dell’abitazione in cui il marito si incontra con Huertas, mentre Arturo Valverde si trasferisce a Acacias.

Prima di lasciare il quartiere, Rosina chiede scusa a Liberto per come lo ha trattato e gli confessa i propri sentimenti. Il giovane accetta le scuse ma non vuole riprendere la loro storia. Teresa torna a casa dopo una cena con Fernando e scopre che Cayetana sul balcone con in mano un tagliaerba.