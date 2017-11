Una vita trame settimanali dal 20 al 24 novembre 2017

Una vita: anticipazioni settimanali dal 20 al 24 novembre 2017.

Dietro avvertimento di Mauro, il commissario Del Valle decide di controllare le lettere ricevute da Teresa e scopre che sono state avvelenate e la colpevole potrebbe essere Humildad. Liberto dichiara il suo amore a Rosina. Juliana parla a Victor della possibilità di trasferirsi a Parigi con Leandro. Felipe ritora le accuse contro Huertas; Padre Fructuoso intrattiene Cayetana mentre Humildad entra in casa sua per uccidere Teresa.

Cayetana arriva giusto in tempo per fermare Humildad ma la colpisce con un corpo contundente che la riduce in fin di vita. Del Valle e Mauro arrivano sul posto con due guardie proprio in quel momento.

San Emeterio salva Teresa da un arresto cardiaco. Leandro e Juliana riuniscono i vicini alla pasticceria per dare la grande notizia: si sposeranno e si trasferiranno per qualche tempo a Parigi. Rosina e Liberto decidono di riprendere la loro relazione. Liberto comunica a Susana di vedere ancora Rosina.

Lei reagisce male e Ursula le propone un piano per evitarlo. Del Valle chiede a Mauro di avere pietà per Humildad, ma lui non ne vuole sapere. Il commissario decide allora di assistere la ragazza negli ultimi giorni di vita e raccoglie le sue ultime parole.