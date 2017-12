Una vita trame tv dal 23 al 29 dicembre 2017

Una vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 verrà trasmesso anche nel periodo natalizio, escluso ovviamente il 25 e il 26 dicembre. In questo modo i telespettatori avranno modo di godersi le nuove puntate che andranno in onda questi giorni. Scopriamo insieme che cosa accadrà a Cayetana, Teresa e agli altri.

Anticipazioni Una vita dal 23 al 29 dicembre 2017: Teresa cerca di aiutare Cayetana in tutti i modi

Teresa organizza un’assemblea pubblica per chiedere l’indulto in favore di Cayetana. Intanto Ursula continua a complottare. Felipe e Huertas riallacciano la loro relazione spinti dalla passione. Mauro riesce a incontrare Cayetana in convento, ma lei lo scambia per Ponce, il suo primo fidanzato.

Teresa riesce a organizzare l’assemblea in aiuto per Cayetana e per cercare di salvarla. Ursula riesce a impossessarsi della lettera che Guadalupe ha scritto a Manuela. Poi ottiene il permesso di andare a trovare Cayetana e la umilia leggendole la missiva. Cayetana legge la lettera di Guadalupe e Manuela. Teresa fa pubblicare un’intervista in cui accusa Mauro di aver fatto condannare ingiustamente Cayetana.

La domanda di indulto per quest’ultima viene però rifiutata. Come estremo affronto Ursula le rivela la vera identità di Teresa. Felipe e Huertas si incontrano nell’appartamento che lui le ha regalato. Pablo discute con Guadalupe in mezzo alla strada. Rosina cerca il perdono di Liberto. Cayetana, in un momento di follia, colpisce Suor Ascension e fugge dal conventi vestita da monaca.

Purtroppo sembra che per Cayetana il destino sia stato già tracciato ma come tutte le soap , sicuramente ci sarà un cavillo che aiuterà Cayetana a togliersi da questo guaio anche se l’attrice aveva dichiarato in passato che avrebbe lasciato la soap che l’ha fatta conoscere dal pubblico sia italiano che spagnolo come fu anche per Megan Montaner che ha impersonato Pepa nella soap Il segreto: da lì l’attrice ha lavorato in molte serie tv.