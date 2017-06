Una vita trame tv settimanali dal 18 al 23 giugno 2017

By Federica Franco

Una vita anticipazioni settimanali dal 18 al 23 giugno 2017: ecco che cosa accadrà ad Acacias.

Trini viene a sapere che Ramon sta dicendo menzogne in merito al lavoro lavoro ed ha paura che la stia tradendo. Teresa è disperata perché ha saputo che Mauro si sposerà con Humildad. Leonor e Pablo anticipano a Casilda il denaro necessario per assumere un avvocato che difenda Martin.

Cayetana preferisce ammettere nella sua scuola i figli dei nobili e ridurre al minimo gli orfani. Humildad chiede a Mauro di accompagnarla ad Aciacias per parlare con Celia. In realtà vuole incontrare Cayetana.

Trini cerca di scoprire da Penaranda in quali affari è implicato il marito, ma senza successo.

Cayetana seduce Oliva. Leonor e Pablo convincono Felipe ad assumere la difesa di Martin. In piazza Leandro dichiara a Juliana il suo amore e si baciano. Teresa va da Cayetana per convincerla ad ammettere gli orfani al collegio.

Teresa trova una spilla di Oliva in camera di Cayetana. Felipe accetta di difendere Martin. Mauro confessa a padre Fructuoso che si sposerà solo per dovere. Susana sviene in mezzo alla strada sconvolta dalla dichiarazione d’amore di Leandro e Juliana.