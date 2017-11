Una vita: Ursula farà torturare Cayetana

Nella soap Una vita ci saranno delle novità che riguarderanno la protagonista Cayetana.

Infatti Ursula la farà rinchiudere in un convento e la farà torturare da una suora: per poter fuggire Cayetana si dovrà travestire da monaca. Ce la farà a scappare?

Dopo aver terrorizzato gran parte dei cittadini di Acacias ora toccherà a lei avere un po’ di paura. La donna, colpevole di aver ucciso Humildad verrà infatti arrestata e rinchiusa in un convento. Inizialmente la donna sarà contenta per aver “evaso” il carcere ma dovrà ricredersi quando suor Ascension comincerà a torturarla.

Cayetana dovrà così difendersi dalle angherie e dai soprusi della suora ma non sa che dietro a tutto ciò c’è Ursula, un’altra donna diabolica nonché sua ex governante. La donna tornerà ad Acacias appunto per vendicarsi della donna che aveva provato ad ucciderla insieme alla madre Fabiana. Il tutto peggiorerà quando la condanneranno a morte: lì la dark lady inizierà ad uscire fuori di testa.

La situazione precipiterà il giorno dell’esecuzione: suor Ascension andrà a prenderla ma Cayetana la colpirà alla testa in questo modo potrà fuggire travestendosi proprio da suora. Ce la farà a fuggire?