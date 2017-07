Uomini e Donne Barbara De Santi frequenta l’ex di Gemma

Uomini e Donne non va più in onda da qualche settimana, per la consueta pausa estiva, ma i suoi beniamini più amati, soprattutto del trono over, continuano ad essere seguitissimi sui social.

Gemma Galgani e Marco Firpo, ad esempio, aggiornano, quasi quotidianamente, tutti i loro fans con foto e dichiarazioni che lasciano trapelare tutto il sentimento che sta crescendo tra di loro.

Se all’inizio la loro era solo una bella amicizia, la dama torinese è riuscita a scalfire tutte le resistenze del suo uomo, ed ora anche lui non ha più remore nell’affermare che Gemma potrebbe essere addirittura quella giusta per passarci tutto il resto della vita assieme.

Ma a quanto pare Gemma non è la sola che non passerà l’estate da single: uno scoop clamoroso sta infatti facendo il giro del web in queste ore, secondo cui sembra che tra Barbara De Santi e Michele D’Ambra stia nascendo qualcosa di particolare.

Entrambi sono legati in qualche modo proprio a Gemma: Barbara de Santi in passato è stata protagonista assoluta per le sue storie ma anche per le sue litigate con la torinese, mentre Michele ha corteggiato Gemma nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, finendo anche sulle prime pagine di Diva e Donna per baci e passeggiate romane in compagnia della Galgani.

Dopo che la storia con Gemma è miseramente naufragata, a quanto pare Michele si è avvicinato moltissimo a Barbara. Sul profilo Facebook di Michele è infatti apparsa una fotografia molto curiosa e inaspettata. Lo scatto lo ritrae in compagnia di Barbara e a lasciare senza parole è la frase che accompagna il tutto: “ Non ho mai creduto al colpo di fulmine… ma non ne sono convinto!”.

Dalla pagina FB della De Santi nessuna conferma, ma si deduce che è lei ad aver raggiunto Michele in quanto si è recata in Puglia per vacanza: sarà vero amore tra i due?

Lo scopriremo nelle prossime settimane.