Uomini e Donne Lucas Peracchi si schiera nuovamente contro il programma

By Angela Sorrentino

Sbugiardato e cacciato via senza troppi convenevoli, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi sta cercando un suo posticino nel dorato mondo dello spettacolo, anche se con ben pochi risultati, qualche ospitata nei locali a parte.

Dopo una storia “d’amore” con Paola Caruso durata giusto il tempo di guadagnare qualche intervista su qualche giornale di gossip, il Peracchi si è “specializzato” nell’attaccare il programma e la redazione, nemmeno lui ci fosse andato veramente per cercare l’anima gemella e la trasmissione gli avesse tolto questa chance.

Un Lucas inviperito, in questi mesi, ha tuonato verso la padrona di casa, Maria De Filippi, verso la redazione, verso gli altri ragazzi e ragazze presenti nelle puntate, persino verso l’intero format.

Ed, inutile a dirlo, le sue accuse non hanno mai fine: oggi felicemente sposato, Lucas, nonostante ha concluso malissimo il suo percorso televisivo e il suo comportamento non sia stato corretto nei confronti della redazione del programma, non perde occasione di lanciare frecciatine al veleno.

Sposato con Silvia Corrias, l’ex tronista ha pubblicato sui social una sua foto assieme alla compagna: gli utenti hanno iniziato a bombardarlo di commenti, e tra chi gli ha fatto i complimenti perché “siete una bellissima coppia”, c’è anche chi lo ha attaccato prendendo di mira.

Da qui è scaturito un suo commento, che ha tirato nuovamente in ballo Uomini e Donne: “Non siamo in un’esterna qua… è vita vera”, ha scritto Lucas.

Subito i commenti hanno iniziato a moltiplicarsi, fino a che un utente gli ha risposto: “Forse per te che hai preso per il culo tutti nelle esterne che hai fatto. Ti ricordo che c’è gente che si è sposata e ha avuto figli. Quindi non sputtanare ogni volta che nei hai la possibilità il programma solo perché ne sei uscito malissimo. Ricordati che finché ti ha fatto comodo, lì seduto ci sei stato più che volentieri”.

Commento che ha scatenato la sua risposta inviperita: “Ma eri affianco a me? – scrive Lucas -. Hai partecipato? La mia era una battuta… Ho preso per il culo… E secondo te chi va là ci va per trovare la ragazza? Dai vai a guardare i cartoni animati”.

Chissà se gli autori del dating show decideranno di rispondere a questo attacco, neanche troppo velato.