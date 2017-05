Uomini e donne: Rosa sceglie Pietro

By Redazione

È da poco terminata la registrazione della puntata del trono classico dedicata alla scelta di Rosa Perrotta.

La bella tronista aveva lasciato tutti col fiato sospeso poiché davvero fino alla fine nessuno se l’era sentita di azzardare ipotesi sul suo preferito: Alex o Pietro?

Finalmente abbiamo la scelta e di conseguenza la nuova ed ultima coppia di questa edizione di Uomini e Donne.

Rosa elegantemente vestita con un abito lungo cor oro molto emozionata ha portato in studio per assistere alla scelta la madre Pina e i suoi due fratelli , ha ringraziato tutta la redazione gli opinionisti e Maria che le hanno dato la possibilità di aver potuto incontrare l’uomo che le ha saputo far battere il cuore.

È il momento della scelta: con piacere nostro e di tutti coloro che tifavano per Pietro, il prescelto è proprio lui!

Auguri a Pietro e rosa una delle coppie più belle formatasi ad uomini e Donne : ha vinto l’amore!