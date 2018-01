Uomini e donne Trono over Gemma e Giorgio lasciano davvero il programma?

In trasmissione c’è un grande mormorio che riguarda un delle coppie più celebri di Uomini e Donne: stiamo parlando di Gemma e Giorgio che, si vocifera, vogliano lasciare il programma. Secondo vari rumors sembra che sono Gemma voglia lasciare l trasmissione che l’ha resa famosa per poter vivere la “storia” con Giorgio.

Gemma e Giorgio andranno via dal programma?

Per adesso non si sa molto: Gemma vorrebbe ripristinare la sua storia con Giorgio ma lui, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di tornare insieme alla dama torinese. Per lui la storia è archiviata già da tempo e infatti ha avuto anche altri flirt così come Gemma. Ed ecco che perciò la Galgani vorrebbe lasciare il programma mentre Manetti sembra non avere proprio intenzione di fare ciò visto che per lui non c’è nulla da salvare.

La donna potrebbe fare un gesto eclatante che potrebbe far cedere il bel cavaliere. Impresa ardua per la donna, visto che l’uomo non sembra che sia molto propenso a lasciarsi andare ai sentimenti.

Un’altra novità riguarda la loro possibile partecipazione al programma, sempre condotto da Maria De Filippi, C’è posta per te. Potrebbero infatti essere ospiti della trasmissione: come coppia? Oppure come amici e compagni di avventure?

Questa partecipazione potrebbe aprire e porte a un nuovo inizio? Questo è ciò che sperano i milioni di fan che da tempo stanno seguendo la loro love story con molto trasporto. Se ciò accadesse ci dovremo aspettare una nuova estate all’insegna dell’amore per i due. La loro storia finì perché Gemma voleva sentirsi dire Ti amo, parola mai uscita dalla bocca di Giorgio molto duro nell’esprimere i suoi sentimenti.

Non ci resta che attendere nuove notizie che potrebbero riguardare la coppia che per ora è la più seguita al momento, ad iniziare dalla partecipazione a C’è posta per te.