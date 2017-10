Uomini e donne trono over: Gemma e il suo nuovo amore

Ormai è già da un bel po’ che Uomini e Donne è iniziato e che ci fa compagnia tutti i pomeriggi sia con le storie del trono classico che di quello over. Dalla registrazione della puntata riguardante il trono over ci sono novità indovinate su chi? Su Gemma Galgani la dama che ci ha tenuto sempre con il fiato sospeso durante le sue storie d’amore travagliate.

In questa settimana Gemma ha avuto uno brutto scontro con il suo ormai ex Marco Firpo: lui ha detto cose molto forti affermando che la donna è una brutta persona e che non vorrà più avere niente a che fare con lei. Per far cambiare idea su di lei, Gemma ha ricordato che questa estate, quando Marco era stato operato, è stata lì tutto il tempo firmando anche un’autorizzazione: ciò però non è bastato a far cambiare idea all’uomo che è sempre più convinto di ciò che ha dichiarato.

Ma non finisce qui: a quanto risulta l’uomo misterioso che sembra abbia di nuovo riconquistato il cuore della dama lavori proprio in ospedale: si tratta Guido, un medico. I due hanno trascorso una serata molto piacevole: il tutto ripreso dalle telecamere di Uomini e Donne. Sarà la volta buona?