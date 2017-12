Uomini e donne trono over: Gianluca Mastelli si sposa

Uno dei cavalieri più chiacchierati della storia di Uomini e Donne è senza dubbio Gianluca Mastelli che fu cacciato dalla trasmissione pubblicamente dalla conduttrice Maria De Filippi.

La De Filippi solitamente è molto calma e pacata ma l’uomo la fece proprio arrabbiare a tal punto che la donna fu costretta a cacciare via a malo modo Mastelli: insieme a lui se ne andò anche la dama che aveva conquistato il suo cuore, Erika Ruffolo. La donna non fu mandata via ma decise di seguire il suo compagno di allora. La coppia poco dopo si è lasciata e l’uomo ha continuato la sua vita fino a conoscere la donna che a breve diventerà sua moglie.

Gianluca Mastelli cacciato via perché disse che era stato pilotato

A scatenare l’ira di Maria De Filippi fu un affermazione che il cavaliere fece durante il programma: Infatti l’uomo fece una dichiarazione molto grave per la redazione. Disse che per tutto quel tempo era stato pilotato dal “dietro le quinte” del programma. Di fronte a questa dichiarazione Maria De Filippi decise di mandare via l’uomo.

E ora arriva sui social la notizia bomba che ha lasciato stupite tutte le persone che lo seguivano e che continuano tutt’ora a seguirlo: l’uomo si sposerà ma non con Erika, la donna che aveva conosciuto in trasmissione e per cui aveva perso la testa, bensì con un’altra donna. Con Erika la relazione durò 2 anni ma furono anni molto duri ricchi di contrasti e di problemi. Ci fu molta delusione quando i due scrissero sulle loro rispettive pagine ufficiali che si erano definitivamente lasciati.

Ora Gianluca Mastelli è felice accanto ad un’altra donna: il suo nome è Morena e i due sono pazzi l’uno per l’altra. Ecco le parole che ha scritto Mastella in merito a questa bellissima notizia:

“Finalmente il mio amore ha detto sì! Ora voi siete tutti testimoni e sono aperte le liste. Bacio da Morena e Gianluca”.