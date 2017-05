Uomini e donne trono over: Nino lascia lo studio

Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata del trono over che ha mostrato parecchi colpi di scena ed emozioni.

Cominciamo con la coppia Gemma e Marco: i due a detta di Gemma sono sempre più affiatati anche dal punto di vista fisico, cosa che la dama torinese tende a sottolineare.

Ma viene maggiormente messa in discussione dagli opinionisti, soprattutto da Tina che non crede minimamente alle dichiarazioni di Gemma accusandola di esagerare come sempre.

Poi la cosa viene smentita proprio da Marco il quale una volta entrato in studio finisce per ammettere che oramai lui è Gemma sono una coppia sotto tutti i punti di vista tanto che racconta di essere stato a Torino a casa di Gemma e di essersi trovato più che bene.

La loro storia continua alla grande dunque nonostante i dubbi di Gianni che ancora una volta accusa Gemma di fare tutto solo al fine di far ingelosire Giorgio, ma ovviamente Gemma smentisce affermandosi essere felice con Marco come non le accadeva da tempo.

Intanto Manfredo ha deciso di chiedere scusa a Graziella motivando la cosa col fatto che quest’ultima gli avrebbe fatto una brutta pubblicità e a causa dei suoi litigi con la donna nessuna delle signore presenti in studio si è dimostrata interessata a lui.

Poi il colpo di scena: Nino ha deciso di abbandonare la trasmissione motivando la sua decisione col fatto che avrebbe conosciuto una persona fuori e vuole ovviamente proseguire al di fuori del programma.

Gianni lo accusa di essere falso, in quanto non crede a questa storia ma alla fine è proprio Anna, con cui Nino aveva avuto una storia, che smentisce Gianni affermando che anche lei era venuta a conoscenza di questa storia.

Ovviamente noi non sappiamo se la motivazione fornita da Nino sia vera o meno ma ci auguriamo per lui che lo sia, come crediamo fermamente che la storia tra Gemma e Marco sia reale e sincera e non fatta solo per le telecamere o il business come invece afferma Tina.

Voi cosa ne pensate?