Uomini e Donne trono over puntata speciale il 27 giugno 2017?

Il 27 giugno 2017 probabilmente andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne trono over. Ma chi saranno i protagonisti di questa puntata?

Sicuramente non mancherà Gemma Galgani che da un po’ di anni tiene banco con i suoi sentimenti e per la storia molto complicata con Giorgio, un uomo molto difficile da conquistare per via del suo carattere un po’ schivo e riservato.

Uomini e Donne trono over puntata speciale 27 giugno 2017

I rumors che circolano su questa notizia sono sempre più insistenti e sembra proprio che Canale 5 trasmetterà una puntata che sarà densa di movimento. Gemma, come detto prima, parlerà del suo amore passato, Giorgio, e del nuovo amore che sta vivendo e che la sta rendendo davvero felice.

Marco Firpo sembra proprio la sua esatta metà della mela. Anche nelle recenti puntate che andarono in onda anni addietro la protagonista è stata sempre la Galgani: l’anno scorso ad esempio a tener banco c’era stata una lettera scritta a Giorgio.

Gemma è sempre riuscita a far impennare gli ascolti e forse è proprio per questo che si punta tutto su di lei: non ci rimane che attendere la puntata e scoprire novità sulla donna e su suo nuovo amore.