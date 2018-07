Usato garantito – ecco il meglio del risparmio

Essere ossessionati dall’acquisto di una vettura nuova di zecca, oggi, non ha più senso. Si possono acquistare degli ottimi veicoli usati, in totale sicurezza, senza il rischio di prendere una fregatura. Il mercato delle auto usate è in grado di fornirci delle garanzie che, fino a qualche anno fa, non potevamo nemmeno permetterci di sognare, se non per i veicoli nuovi. Scegliendo accuratamente un usato garantito, affidandoti ad una buona rete di vendita di auto usate garantite per portare a casa un mezzo praticamente pari al nuovo, di ottima qualità e a dei prezzi davvero imbattibili. Senza dimenticare che, così come accade per le auto nuove, anche nell’acquisto di un veicolo usato puoi usufruire dell’assistenza, sia prima sia dopo l’acquisto. Vediamo, quindi, cosa ti offre il mercato dell’usato garantito così da capire per quali motivi non conviene più acquistare un’auto nuova.

I finanziamenti sono fatti su misura del cliente

Molti pensano che solo il mercato del nuovo permetta di pagare l’auto con delle comode rate, mentre in realtà non è così. Anche il mercato delle auto usate mette a disposizione dei clienti dei finanziamenti davvero vantaggiosi. In questo modo puoi comprare la tua auto usata usufruendo degli stessi vantaggi dell’acquisto di un’auto nuova, con l’unica differenza che andrai a risparmiare parecchi soldi. Quindi, anche se, ad esempio, non ti puoi permettere di comprare una vettura nuova, oppure se vuoi semplicemente optare per un buon usato, tieni conto che puoi pagare come preferisci, spesso anche a tasso zero!

Garantito prima e dopo l’acquisto

Oltre ai vantaggi dei finanziamenti, se hai deciso di comprare un veicolo usato devi tener conto che il tuo mezzo non solo sarà garantito prima della vendita ma anche dopo. Infatti, prima di essere vendute, le macchine usate vengono meticolosamente controllate, sia per quanto riguarda l’aspetto elettronico, sia per quanto riguarda l’affidabilità e l’aspetto meccanico, così da poter garantire ai clienti una certa durata nel tempo. Invece, per quanto riguarda la garanzia post vendita, devi tener conto del fatto che puoi avere accesso a delle estensioni della garanzia stessa dell’auto usata fino a due anni, ossia fino a 24 mesi e, in questa garanzia, sono compresi i cambi delle parti meccaniche, eventuali guasti e via dicendo.

Il risparmio è consistente

Uno degli aspetti più vantaggiosi dell’acquisto di una buona auto usata riguarda il risparmio. Oggi puoi portarti a casa degli ottimi veicoli, di quelli che possono garantirti affidabilità, sicurezza e comfort, senza spendere una fortuna, anzi, risparmiando in modo consistente su veicoli praticamente pari al nuovo. Non lasciarti abbindolare dai listini del nuovo: certo, scegliere un veicolo nuovo di zecca ha sempre un certo fascino, ma sei sicuro di voler spendere fino al 40% in più rispetto ad un veicolo di pari condizioni? La scelta più intelligente che puoi fare oggi, in termini di risparmio e di utilità, è affidarti ad un buon usato garantito, certo di risparmiare e di portarti a casa un veicolo pronto a mille battaglie!