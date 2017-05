Vaccini, il testo di legge della Lorenzin al vaglio del CdM 

Il testo di legge sui vaccini presentato da Beatrice Lorenzin è al vaglio del Consiglio dei Ministri (CdM).

Dopo le polemiche, arriva il testo sui vaccini presentato al Consiglio dei Ministri dalla Lorenzin, gli strafalcioni televisivi dei 5 Stelle e chi più ne ha più ne metta, finalmente arriva quello che doveva arrivare: il provvedimento ministeriale sui vaccini e sulla loro obbligatorietà.

Il testo prevede che i certificati vaccinali devono essere esibiti per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Il provvedimento contiene due articoli, e sarà valutato dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Potrebbe essere votato già la settimana prossima.

I dirigenti scolastici saranno pertanto obbligati a rifiutare l’iscrizione se non sarà consegnata l’apposita certificazione, sempre che lo studente non possa essere vaccinato, ovviamente, per sue particolari condizioni di salute.

All’interno della relazione introduttiva al documento, si legge che negli ultimi mesi “si è osservato un preoccupante aumento dei casi di morbillo in Italia e la ricomparsa di malattie ormai da tempo debellate, anche in ragione del consistente fenomeno migratorio che interessa, da diversi anni ormai, il nostro Paese”.

Si tratta quindi di una emergenza, la quale abbisogna anche di un parere da parte del Consiglio Superiore della Sanità e della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A quel punto il provvedimento sarà pronto per il varo.

La lista periodica dei vaccini obbligatori sarà aggiornata di volta in volta in base alle esigenze.

Certo, poi fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E’ auspicabile che sia lo Stato stesso, che le Regioni e le Asl, siano pronte a organizzare servizi di vaccinazione efficienti e in tempi brevi.

Di problemi la sanità pubblica ne ha già una montagna, e non è escluso che non vada tutto liscio come l’olio.

Ma, a fronte di tutto ciò, è innegabile che il ragionamento scientifico sulle vaccinazioni, statistiche alla mano, debba vere la prevalenza sulla cialtroneria letale di chi affermava che i vaccini non servano.

E’ in gioco la salute pubblica, e non solo dello studente che si vaccina o meno, ma dell’intera collettività di studenti e oltre, perché, come noto, in genere queste malattie che si intendono debellare sono trasmissibili.

Va tutelata la salute di tutti, e anche e soprattutto quella dei soggetti più fragili, esposti a rischio notevole se i compagni di classe non sono vaccinati. Beppe Grillo si metta due mani sulla coscienza.