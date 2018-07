Veicoli commerciali Volkswagen – la gamma perfetta per la tua attività

I veicoli per la nostra azienda, a prescindere da quale sia il settore e il mercato nei quali operiamo, sono una voce di spesa importante. È assolutamente necessario, in questo senso, scegliere dei veicoli che possano assisterci (e che possano assistere il nostro personale) in modo adeguato.

I veicoli commerciali della casa tedesca Volkswagen sono una delle migliori opportunità che hai oggi a disposizione, con veicoli che sono in grado di offrirti l’affidabilità, le prestazioni, la sicurezza che hanno reso celebre il brand tedesco.

Caravelle: lo shuttle perfetto per il trasporto professionale di persone

Sono oltre 30 anni che Caravelle offre lo standard contro il quale devono confrontarsi tutti i veicoli per il trasporto professionale di persone. Disponibile oggi con tre diversi allestimenti (Trendline, Comfortline e Cruise), anche con passo lungo 40 cm in più e maggiore spazio per i passeggeri nell’abitacolo

Un veicolo commerciale con una abitabilità interna eccellente, con configurazioni flessibili che ti permettono di ospitare a bordo, comodamente, fino a 9 persone (bagagli inclusi!).

Il Comfort che è garantito dai sedili: quello conducente può essere regolato anche in altezza, con l’ulteriore possibilità di trasformare il lato passeggero in panca da 2 posti.

Design di qualità, interni di pregio con materiali ricercati, elementi di comando dal facile accesso: il tutto per garantirti la massima attenzione alla strada.

Connettività perfetta: wireless per tutti i passeggeri

Sappiamo bene quali siano le necessità e le richieste dei passeggeri di oggi: nessuno vuole rimanere neanche soltanto un minuto disconnesso da Internet. È per questo motivo che Caravelle ti permette di offrire, con soluzioni tecnologicamente avanzate, internet in WIFI per ogni dispositivo e per ogni ospite a bordo.

Motori TDI, per consumi ridotti con performance eccezionali

Il motore TDI, diesel ad iniezione diretta, garantisce anche per Caravelle prestazioni ottimali senza dover badare ai consumi, che sono ridotti al minimo.

Volkswagen Caddy: la versatilità al potere

Per le sfide di ogni giorno, Caddy di Volkswagen ti offre la possibilità di avere fino a 7 posti oppure di trasformare la tua vettura, grazie ai sedili abbattibili, in un comodo veicolo da trasporto.

Spazi interni straordinari, che permettono di viaggiare comodamente in 7, con 7 sedili di serie concepiti per offrire comunque il massimo del comfort ad ogni ospite della vettura.

Carico e scarico: sempre secondo le tue esigenze

Caddy è uno dei veicoli commerciali più versatili sul mercato. Ti permette infatti di avere carico e scarico con bassa soglia, piano di carico completamente orizzontale e un design pensato per offrirti il massimo della comodità.

Disponibile anche in versione a metano, per risparmiare ulteriormente sul carburante

Nonostante i motori TDI offerti da Volkswagen siano già molto efficienti sotto il profilo dei consumi, possiamo risparmiare ancora di più, grazie alla configurazione con TGI BlueMotion a metano.

Il risparmio garantito dai motori a metano è di quelli importanti. Più viaggerai con il tuo Caddy, più risparmierai. Che aspetti? Non hai davvero motivi non pensare a Caddy come tua prossima vettura.