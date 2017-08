Veronica Pivetti chiarisce: Giordana non è la sua compagna

Onestamente, dalle sue affermazioni, o quantomeno da come i giornalisti avevano riportato le sue affermazioni, la situazione sembrava chiara: Veronica Pivetti, a metà della sua vita e dopo numerose esperienze finite male con gli uomini, ha trovato felicità e stabilità con una donna.

Parlando di Giordana, la donna con cui vive, ha dichiarato al settimanale DiPiù: “Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più».

Cinquantadue anni, un matrimonio finito alle spalle, ha spiegato il perché di questa scelta: “Gli uomini mi hanno delusa. Oggi sono felice così”.

Un coming out pubblico il suo, a voler etichettare le cose a tutti i costi, ma a quanto pare la cosa non è esatta, e la brava attrice ha sentito il bisogno di intervenire nuovamente per far luce sui fatti e mettere i puntini sulle “i”.

Stavolta ha scelto di parlare in una lunga lettera rivolta ai suoi fan pubblicata su Facebook, con la quale smentisce il contenuto di quella che definisce “non intervista” raccolta dal settimanale Di Più, in cui si dava per certo un rapporto amoroso con la sua amica Giordana.

“Scrivere a caratteri cubitali BASTA CON GLI UOMINI, VIVO CON UN’AMICA fa presupporre che io abbia sostituito gli uomini con le donne – attacca Pivetti su Facebook – Bizzarro meccanismo mentale, non trovate? È anche abbastanza evidente il desiderio pruriginoso di far intendere una relazione che vada oltre l’amicizia (sotto il titolo si legge Con lei, che si chiama Giordana, sto vivendo il legame più profondo che abbia mai avuto. In lei c’è qualcosa di Adriana, l’amica di cui mi innamorai da ragazza)”.

Poi sottolinea: “Il pensiero che c’è dietro mi scandalizza eccome. Secondo questo giornale l’omosessualità è un “ripiego”. Veronica è stanca degli uomini e quindi va con le donne. Secondo loro questa è l’equazione. Secondo loro questa è la vita”.

E di conseguenza alla fine invita le donne alla riflessione: “Avete notato che due donne non possono essere amiche, profondamente e visceralmente amiche, senza far pensare che ci sia sotto “qualcosa”? Ma davvero chi ha scritto questo articolo è così povero di immaginazione da non concepire che al mondo possa esserci una grande amicizia fra due persone dello stesso sesso? È necessario che fra le righe spunti un legame sessual/ amoroso? L’amicizia da sola non basta? Non convince?”.